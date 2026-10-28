Der Königsplatz wird 2027 wieder zur Konzertbühne. Jetzt steht ein international gefeierter Elektro-DJ fest.

Die Konzerte auf dem Königsplatz sind für die einen stimmungsvolle Höhepunkte im Münchner Konzertsommer. Aber es gibt auch Kritik. Denn die Museen verzeichnen durch erschwerten Zugang bei Auf- und Abbau der Bühnen einen Besucherrückgang. Auch das beliebte Theater im Innenhof der Glyptothek muss etliche Vorstellungen ausfallen lassen, weil man gegen die Lautstärke der Konzerte nicht anspielen kann. Konzertveranstalter allerdings schätzen die historische Kulisse.

Der Stadtrat hat daher 2025 geregelt, dass kommerzielle Veranstaltungen an vier Wochenenden (mit maximal drei Konzerten) durchgeführt werden dürfen. Wenn allerdings (wie auch 2027) die IAA Mobility stattfindet, die sich auch auf den Königsplatz erstreckt, sind nur noch drei Wochenenden erlaubt. Nicht dazugezählt werden die nicht kommerziellen Festivals wie das "Oben Ohne" vom Kreisjugendring (Samstag, 24. Juli 2027) und das Tunix-Festival (28. Juni bis zum 2. Juli 2027), das von Studierenden für Studierende ausgerichtet wird, mit Biergarten, Bühne und viel Live-Musik. Dazu kommen noch das Münchner Sportfest und Kino am Königsplatz (27. 7. bis 9.8. 2027).

Jetzt ist für nächstes Jahr ein Auftritt offiziell bekannt: Zu den kommerziellen Konzerten zählt die Show von Anyma am 19. Juni 2027. Anyma ist das Künstlerprojekt des italienisch-amerikanischen DJs, Produzenten und multidisziplinären Künstlers Matteo Milleri.

Der Künstler Anyma © Main Press

Von Las Vegas auf den Königsplatz

Im Jahr 2024 schrieb Anyma als erster elektronischer Musikkünstler mit einer eigenen Show-Reihe in der Sphere in Las Vegas Geschichte. Im April 2026 stellte Anyma bei seinem Headliner-Auftritt beim Coachella Festival in Kalifornien erstmals sein neues Showkonzept „Anyma presents ›DEN“ vor. Im Rahmen seiner anschließenden Welttournee präsentiert er seine bislang noch nicht in Deutschland gezeigte Show auf dem Königsplatz.

Längst ausverkauft sind schon die Shows der fünfköpfigen Rap-Rock-Band Kraftklub aus Chemnitz am 13. und 14. August 2027. Die Termine für alle anderen Konzerte auf dem Königsplatz im Sommer 2027 sind zwar schon vergeben. Die Stadt darf aber nicht mitteilen, welche Künstler auftreten, das machen die jeweiligen Veranstalter.

Die Registrierung für den Presale für Anyma ist ab dem 28. Oktober 2026 um 17 Uhr über die offizielle Website https://www.anyma.com/tour möglich. Der Presale beginnt am Mittwoch, 4. November 2026, um 17:00 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf startet am Donnerstag, 05. November 2026, ebenfalls um 17 Uhr. Reguläre Tickets sind ab 50 €, VIP-Tickets ab 105 € (zzgl. VVK-Gebühren) erhältlich.



