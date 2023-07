Anne-Marie: "Ich hatte definitiv ein paar schlechte Beziehungen"

Wie heißt es so schön? Aus jeder gescheiterten Liebe lernt man etwas. Und manchmal führen sie auch zu einem neuen Album, wie bei Sängerin Anne-Marie. Ein Interview über toxische Beziehungen, schlechte Angewohnheiten und Shania Twain.

Anne-Marie lässt in ihrem neuen Album "Unhealthy" tiefe Einblicke in ihre gescheiterten Beziehungen zu.

Mit "Friends" (feat. Marshmello), "You & I" (feat. Khalid), "2002" oder kürzlich der Neuauflage von "Baby Don't Hurt Me" (feat. David Guetta, Coi Leray) feierte Anne-Marie (32) bereits große Charterfolge. Jetzt meldet sich die Britin mit ihrem dritten Album zurück.

In "Unhealthy" arbeitet die Sängerin ihre vergangenen Beziehungen auf, die nicht immer ein harmonisches Ende genommen haben. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Anne-Marie über ihre Ex-Partner, toxische Verhaltensmuster, aber auch darüber, was sie aus ihren gescheiterten Beziehungen mitnehmen konnte. Außerdem kommt die "so coole" Kollaboration mit Country-Ikone Shania Twain (57) zur Sprache und Anne-Maries Wunschliste für weitere Duette.

Mit "Unhealthy" veröffentlichen Sie nun Ihr drittes Album. Sind Sie immer noch aufgeregt nach so vielen Jahren im Musikgeschäft?

Anne-Marie: Ja, ich denke, weil ich mich ständig verändere und neue Dinge lerne. Und jedes Mal, wenn ich einen Song veröffentliche, bin ich immer noch nervös. Und jedes Mal, wenn ich ein Album veröffentliche, ist es immer noch beängstigend. Langweilig wird es nie.

Inhaltlich handeln Ihre neuen Songs von einer Gefühlsachterbahn. Würden Sie "Unhealthy" als Ihr bisher persönlichstes Album beschreiben?

Anne-Marie: Um ehrlich zu sein, waren sie alle sehr persönlich. Ich denke, es ist das freieste, das ich je hatte. Wie beim ersten Album wusste ich nicht, wer ich wirklich war. Ich habe nur Songs geschrieben, um zu sehen, ob es den Leuten gefällt. Das zweite Album war während des Lockdowns. Ich habe viel Therapie gemacht und herausgefunden, wer ich bin. Und jetzt beim dritten Album, wenn man frisch aus dem Lockdown kommt, musste ich einfach wieder loslassen, verrückt sein und all diese verrückten Dinge an mir selbst lieben. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich glaube, es ist mein lustigstes Album.

Im Song "Unhealthy" geht es um eine vergangene Beziehung, die sehr toxisch klingt. Welche Erfahrungen haben Sie mit toxischen Beziehungen gemacht?

Anne-Marie: Wie viel Zeit haben wir? (lacht) Ich denke, das Problem liegt auch bei mir, meine Eltern kamen zusammen, als sie 14 Jahre alt waren, und dann blieben sie zusammen. Sie heirateten und bekamen mich und meine Schwester. Und ich denke, wenn man jünger ist und seine Eltern ansieht, will man nur das, was sie haben. Und ich glaube, da habe ich mich geirrt, denn jede Person, mit der ich zusammen war, wollte ich heiraten. Und das war einfach eine schlechte Angewohnheit. Also, ich hatte definitiv ein paar schlechte Beziehungen, aber es ist wirklich gut für das Songwriting, also bin ich fast wieder froh darüber. (lacht)

Was haben diese Beziehungen mit Ihnen gemacht und was hat Ihnen damals geholfen, das zu überwinden?

Anne-Marie: Ich denke, zusammen mit anderen schmerzhaften Erfahrungen im Leben zu der Zeit, fühlt es sich an wie das schlimmste. Aber wenn man darauf zurückblickt, erkennt man, wie sehr man daraus gewachsen ist und man erkennt, wie stark man eigentlich ist. Viele von ihnen haben mir oft wehgetan, aber jetzt bin ich die, die ich bin, weil ich es bin. Es ist komisch, wenn man es so sieht, aber ich glaube, es gab nur eine Beziehung, die mich wirklich stark beeinflusst hat. Ich zweifelte an mir und fragte mich, ob mit mir etwas nicht stimmt. Ich traf mich dann mit ihm und wir sprachen darüber. Er entschuldigte sich und das war ein wirklich großer Moment für mich in meinem Leben.

Den Song "Unhealthy" singen Sie zusammen mit Shania Twain. Wie war die Zusammenarbeit mit ihr?

Anne-Marie: Es war so cool. Ich liebe sie, wie so viele andere. Sobald ich an diesem Country-Pop-Song schrieb, dachte ich darüber nach, mit wem ich zusammenarbeiten sollte und sie war die erste in meinem Kopf. Also traf ich sie im Studio und es war einfach so aufregend und man konnte sehen, wie sehr sie Musik liebt. Sie hat mich wirklich inspiriert.

Sie haben auch schon mit Ed Sheeran, Niall Horan, David Guetta oder Khalid zusammengearbeitet. Welche Musiker stehen noch auf Ihrer Wunschliste?

Anne-Marie: Um ehrlich zu sein, ich habe mit so vielen guten Leuten zusammengearbeitet, dass ich einfach so offen für jeden bin. Für mich ist es meistens mehr als nur eine Zusammenarbeit. Was mir die Kollaborationen in der Vergangenheit gezeigt haben, ist, dass jeder eine großartige Person für eine Zusammenarbeit sein könnte, aber ... ich bin mit den Songs von Alanis Morissette und Pink groß geworden, ich glaube, sie könnten tolle Menschen für ein gemeinsames Projekt sein.

Sie werden dieses Jahr noch auf Tour gehen, jetzt steht aber erstmal der Sommer vor der Tür. Was haben Sie geplant?

Anne-Marie: Jetzt kommt erst einmal die Albumveröffentlichung und dann nur Festivals und dann die Planung der Tour. Ich denke, dass diese Tour die beste sein wird, die ich je gemacht habe und ich bin so aufgeregt. Ich möchte sichergehen, dass alles klappt. Also werde ich viel proben und auch einfach Leute wiedersehen, die ich durch die Pandemie und den Lockdown lange nicht sehen konnte. Ich habe sie wirklich vermisst und möchte einfach Danke sagen.