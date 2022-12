Angela Merkel spricht in True-Crime-Podcast über Richard Wagner

Angela Merkel ist erstmals in einem Podcast zu Gast. In "Sprechen wir über Mord!?" analysiert die Ex-Kanzlerin Rache, Habgier und Eitelkeit in Richard Wagners "Ring des Nibelungen" - und in der Politik.

19. Dezember 2022 - 11:13 Uhr | (smi/spot)

Wagnerianerin Angela Merkel 2008 in Bayreuth. © imago/Eckehard Schulz

Überraschendes Gastspiel für Angela Merkel (68): Die ehemalige Bundeskanzlerin spricht bei über den Komponisten Richard Wagner (1813 - 1883). In dem dreiteiligen True-Crime-Podcast von SWR 2 geht es um die Verbrechen in Wagners Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen". Gastgeber sind der Journalist und Terrorismusexperte Holger Schmidt (51) und Thomas Fischer (68), ehemaliger Bundesrichter und Kolumnist. Es ist Merkels erster Auftritt bei einem Podcast. Als regelmäßige Besucherin der Bayreuther Festspiele scheint Angela Merkel als Wagner-Expertin berufen zu sein. Und als erfahrene Politikerin prädestiniert, über die großen Themen des "Ring" zu sprechen: Macht und Gier. Kultur Royal

Merkel, Fischer und Schmidt teilen ihre Betrachtung in drei Mordmotive auf, die im "Ring" eine Rolle spielen: Habgier, Rache und Eitelkeit. "Der Ring ist so universell anwendbar auf die Menschheit, dass man vom Familienleben bis zum politischen Leben immer wieder Dinge findet, die einfach immer wieder vorkommen bei uns Menschen", sagt Merkel. Angela Merkel über Rache und Eitelkeit in der Politik Immer wieder vergleicht die Ex-Kanzlerin den "Ring" mit der Politik. "Wenn man von Rache oder Vergeltungssucht so stark geprägt ist, dass man das nicht mehr aus dem Kopf kriegt, dann sollte man mit Politik aufhören", urteilt sie in dem Teil über Rachsucht. Vor Eitelkeit sieht sich Merkel selbst auch nicht gefeit - obwohl sie in ihrer Amtszeit immer wieder für ihre Bescheidenheit gelobt wurde. "Zu behaupten, dass irgendjemand völlig frei ist von Eitelkeit, also das würde ich jedenfalls auch für mich nicht sagen", gibt sie zu. "Eitelkeit ist etwas, was dem Menschen schon sehr innewohnt, aber auch sie muss gezügelt werden". Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de