Andreas Gabalier: "Unvergessliches" Mega-Konzert in München

Zehntausende Fans sind am Samstag nach München gekommen, um Andreas Gabalier live zu sehen. Nach dem Auftritt schwärmte der Sänger von dem Abend.

Andreas Gabalier während seines Auftritts in München am 6. August.

Sein Mega-Konzert in München war für den österreichischen Sänger Andreas Gabalier (37) offenbar ein voller Erfolg. Mehr als 90.000 Fans sollen am 6. August dabei gewesen sein, . "München unvergesslich!!!", schrieb Gabalier am Sonntag . "Ein Stück Geschichte", .

"Das ist der Wahnsinn. Ich habe weiche Knie, Ihr müsst mir heute helfen", habe Gabalier laut der Tageszeitung auf der Bühne erklärt. Und auf die "Bild"-Frage, ob die Mega-Show besser als Sex sei, habe der Sänger gelacht: "Ja, vor allem langanhaltender. Dauert ja drei Stunden." Eindrücke von dem Konzert gibt es unter anderem in den Stories Gabaliers und , der Leutgeb Entertainment Group.

Weitere Konzerte geplant

Zuvor hatte Gabalier bereits , für die der Österreicher nach Deutschland kommen wird. Ab dem 28. April spielt er in Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Hamburg, Stuttgart, München, Nürnberg und Leipzig im Rahmen der "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu"-Tour. Termine für die Schweiz und Österreich sollen folgen.

