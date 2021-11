American Music Awards 2021: BTS räumen ab

Die American Music Awards 2021 sind in Los Angeles über die Bühne gegangen. Feiern durften vor allem die Mitglieder von BTS.

BTS sind die "Künstler des Jahres". Mit der wichtigsten Trophäe des Abends wurde die Band aus Südkorea am Sonntag bei den American Music Awards ausgezeichnet. Insgesamt gewannen die Künstler drei Awards bei der Show in Los Angeles. In den Kategorien "Beste Popgruppe" und "Bester Popsong" (für "Butter") räumte die Band ebenfalls ab. Zudem traten BTS mit Coldplay auf und gaben "My Universe" zum Besten. Die Fans feierten außerdem die Performance des BTS-Hits "Butter".

Neben BTS gewannen auch Doja Cat (26) und Megan Thee Stallion (26) jeweils drei Preise bei den American Music Awards. Taylor Swift (31) konnte sich über zwei Auszeichnungen freuen. Newcomerin Olivia Rodrigo (18), die im Vorfeld mit sieben Nominierungen die Liste anführte, ging am Ende mit einer Trophäe nach Hause. Sie gewann die Kategorie "Bester neuer Künstler".

