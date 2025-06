"Am Boden zerstört": Rod Stewart kann immer noch nicht auftreten

Vier Konzerte in Las Vegas hat Rod Stewart ganz gestrichen und zwei Auftritte in Kalifornien auf September verschoben: Der Rockstar muss sich weiterhin von einer Grippe erholen. Unklar ist noch, ob er am 29. Juni in Glastonbury auf der Bühne stehen kann.

(ae/spot) | 07. Juni 2025 - 12:32 Uhr

Rod Stewart zählt zu den bekanntesten Sängern der Welt. Derzeit leidet er an einer Grippe, weshalb mehrere Konzerte ausfallen oder verschoben werden. © imago/alterphotos / Acero

Weiter keine guten Nachrichten von Rockstar Rod Stewart (80): Er hat aus gesundheitlichen Gründen noch einmal sechs Konzerte abgesagt und zeigt sich darüber "am Boden zerstört". Er kuriert sich weiter von einer Grippe Der britische Sänger musste bereits Anfang der Woche auf ärztliche Anweisung zwei Auftritte im Colosseum des Hotels Caesars Palace in Las Vegas vorerst streichen. "Ich muss meine nächsten sechs Konzerte im Juni absagen und verschieben, da ich mich weiterhin von der Grippe erhole. Es tut mir so leid, meine Freunde. Ich bin am Boden zerstört und entschuldige mich aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die meinen Fans entstanden sind." Gleichzeitig gab er sich zuversichtlich: "Ich werde wieder auf der Bühne stehen und wir sehen uns bald." Kultur Royal

Vier Konzerte abgesagt, zwei verschoben Ausfallen werden nun die Las-Vegas-Auftritte am 7., 8. und 10. Juni sowie ein Konzert in Stateline am 14. Juni. Zwei weitere für 12. und 15. Juni geplante Konzerte in Kalifornien werden demnach auf den 20. und 21. September verschoben. Ein wichtiger Termin wartet auf Rod Stewart am 29. Juni: Dann soll er beim legendären Glastonbury Festival im englischen Somerset den begehrten Sunday Legends Slot übernehmen. Für diesen besonderen Auftritt plant er eine Mini-Reunion mit seiner ehemaligen Band Faces. Sein langjähriger Freund Ronnie Wood (78), der sowohl bei den Faces als auch bei den Rolling Stones spielte, soll ihn dabei begleiten. In den vergangenen Monaten haben ihn immer wieder gesundheitliche Probleme geplagt. Erst im Mai musste er seine Stimme schonen. Im August 2024 verschob er wegen einer Corona-Erkrankung mehrere Konzerte, kurz zuvor sagte er wegen einer Rachenentzündung seine 200. Vegas-Show ab. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de