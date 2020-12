Album zur "Helene Fischer Show": Schlagersängerin verrät neue Details

Am 11. Dezember erscheint Helene Fischers neues Album. Auf der Platte blickt die Schlagersängerin auf ihre schönsten Momente ihrer "Helene Fischer Show" im ZDF zurück. Ganze 40 Songs haben es auf das Album geschafft.

Am 1. Weihnachtsfeiertag erwartet die ZDF-Zuschauer mit "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente" eine besondere Ausgabe der erfolgreichen Sendung: Helene Fischer (36, ) wird am 25. Dezember (20:15 Uhr) ihre persönlichen Highlights aus den Shows der vergangenen Jahre zeigen. Die zehnte reguläre Ausgabe musste aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Nicht nur mit der Best-of-Sendung will Fischer ihren Fans eine Freude machen. Am 11. Dezember erscheint auch ein Doppelalbum, das die unvergesslichsten Auftritte in 40 Songs hörbar macht. Wie hat die Sängerin die Titel ausgewählt?

"Ich habe mich hier ehrlich gesagt absolut auf mein Bauchgefühl verlassen und alles ausgewählt, was mich selbst berührt und meiner Meinung nach das Publikum am meisten ergriffen hat", erklärt Fischer in einem Statement. Mit dem Ergebnis sei sie sehr glücklich, sie liebe jeden einzelnen der 40 Songs. Fischer lädt regelmäßig Stars zu ihrer weihnachtlichen Show ein, darunter Luis Fonsi (42), Andrea Bocelli (62), Rea Garvey (47), Peter Maffay (71), Tom Jones (80), James Blunt (46) und Kerstin Ott (38).

Helene Fischer erinnerte sich an viel "Ergreifendes und auch Lustiges"

Das Zusammenstellen der Songs sei ein bisschen so gewesen, "als hätte ich alte Fotoalben aus meiner Jugend wiedergefunden", erzählt die Sängerin. Sie habe sich an so viel "Schönes, Emotionales, Ergreifendes und auch Lustiges erinnert, das ich schon fast vergessen hatte."

Ihr sei einmal mehr bewusst geworden, wie viele Menschen sie auf ihrer aufregenden Reise schon begleitet und unterstützt hätten - "nicht nur auf der Bühne, sondern auch dahinter. Ich bin meinem Team, meinen Gästen und natürlich allen Zuschauern live in der Halle und an den Fernsehern unglaublich dankbar für das, was wir in diesen neun Jahren gemeinsam erlebt haben."

Das Album "Die Helene Fischer Show - Meine schönsten Momente Vol. 1" ist als 2-CD-Album mit 24-seitigem Booklet und in einem limitierten 60-seitigen Fotobuch ebenfalls mit 2-CD plus zusätzlicher DVD und Blu-ray erhältlich.