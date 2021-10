Adele stellt mit neuer Single "Easy On Me" Spotify-Rekord auf

Nach langjähriger Pause hat sich Adele mit ihrem Song "Easy On Me" zurückgemeldet und auch direkt einen neuen Spotify-Rekord aufgestellt.

Mit ihrem ersten musikalischen Lebenszeichen seit Jahren hat Adele (33) die Kritiker und ihre Fans begeistert. Ihre Single "Easy On Me" wurde am 15. Oktober nicht nur zum am häufigsten gestreamten Song bei Spotify, sie hat damit auch einen neuen Rekord aufgestellt.

Wie , wurde noch nie ein Lied innerhalb eines Tages so häufig auf der Plattform angehört. Das dazugehörige Musikvideo, das ebenso am 15. Oktober veröffentlicht worden ist, bisher mehr als 49 Millionen Mal angeschaut.

Erst kürzlich schrieb Adele Geschichte

Die britische Sängerin hatte erst kürzlich Geschichte geschrieben. Sie war Anfang Oktober die erste Person, die gleichzeitig das Cover der US-Ausgabe der "Vogue" und des britischen Ablegers zierte. .

"Easy On Me" ist der Vorbote ihres neuen Albums "30", das am 19. November 2021 erscheinen soll. , dass sie glaube, "endlich mein Gefühl wieder gefunden zu haben. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass ich in meinem Leben noch nie so sehr den Frieden gefunden habe". Sie sei endlich dazu bereit, ihr neues Studioalbum zu veröffentlichen. Dieses sei in der turbulentesten Zeit ihres Lebens entstanden und habe ihr durch schwierige Phasen geholfen.