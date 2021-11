Adele stellt mit neuem Album Charts-Rekord auf

Mit dem Album "30" feiert Adele den besten Start eines internationalen Solokünstlers seit Jahren. Außerdem schnappt sie sich einen besonderen Rekord.

Mit ihrer gerade erschienenen Platte "30" verzückt Adele (33) die Welt. Kein Wunder, dass die britische Sängerin in dieser Woche damit auch an der Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, einsteigt. Zudem gelingt ihr mit der Platte der beste Start eines internationalen Solokünstlers seit rund viereinhalb Jahren.

Adele landet damit vor der Kultband ABBA ("Voyage"), die nun auf dem zweiten Platz liegt. Rapperin Shirin David (26) sichert sich mit "Bitches brauchen Rap" Rang drei. Dieses ist das meistgestreamte Album einer Künstlerin an Starttag, -wochenende und in der Startwoche. Schlager-Queen Helene Fischer (37) rangiert mit "Rausch" auf der Vier. Die Top Five komplettiert Superstar Sting (70) mit "The Bridge".

Auch bei den Singles führt Adele

Und auch einen besonderen Rekord stellt Adele auf. Sie ist die erste Künstlerin überhaupt, die sich jemals mit drei unterschiedlichen Kombinationen aus Album und Single zeitgleich auf Platz eins befunden hat. Denn ihr Song "Easy On Me" liegt in dieser Woche auf der Eins in den Single-Charts. Zuvor belegte Adele die Doppelspitze bereits 2011 mit "21" und "Rolling In The Deep" sowie 2015/16 mit "25" und "Hello".

In den Single-Top-Five folgt Ed Sheeran (30) seiner Kollegin mit "Shivers" auf Rang zwei. Die Drei geht an "Do It To It" von Acraze und Cherish. Capital Bra (27) und Montez liegen mit "Ein Jahr" auf der Vier und Sidos (40) "Mit Dir" holt sich Platz fünf.