Adele kündigt Konzerte im Hyde Park an: Die Fans sind sauer

Adele kündigt Konzerte im Hyde Park an. Doch statt hocherfreut reagieren die Fans wütend - und das liegt nicht an der abgestürzten Homepage.

Adele will im Hyde Park auftreten.

Superstar Adele (33) hat auf ihrer Homepage zwei Konzerte im Londoner Hyde Park angekündigt. Doch statt sich auf die geplanten Auftritte am 1. und 2. Juli 2022 zu freuen, reagieren viele Fans wegen des Prozederes zum Ticketvorverkauf wütend. Unter Adeles entsprechendem Ankündigungspost auf Twitter machen die Follower ihrem Ärger Luft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Viele zeigen sich enttäuscht, weil sie sich nicht bevorzugt für die Tickets anmelden konnten, obwohl ihnen zuvor versprochen worden war, dass sie "als erste Tickets kaufen können", nachdem die Sängerin 2017 ihre Tournee, darunter einen Wembley-Gig, wegen einer "Stimmbandverletzung" abgesagt hatte.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Warum bekommen die Leute mit stornierten Tickets nicht wie versprochen Vorrang?", heißt es in unzähligen Kommentaren. Oder: "Sorry, du sprichst von Tour-Vorverkauf? Ich habe immer noch meine Tickets von der letzten Veranstaltung im Jahr 2017, die abgesagt wurde, und ihr habt uns einen vorzeitigen Zugang für die nächste Tour versprochen".

Tatsächlich hatte Adeles Team in einer Pressemitteilung, die damals an die enttäuschten Fans verschickt wurde, mitgeteilt: "Wenn Sie Ihre Tickets für diese Konzerte gekauft haben, erhalten Sie eine Rückerstattung für Ihr(e) Ticket(s), und alle Ticketkäufer werden bis zum Ende der Woche kontaktiert, um weitere Einzelheiten ihrer Rückerstattung zu bestätigen. Darüber hinaus prüfen die Organisatoren der Veranstaltung Optionen für einen neuen Termin, und alle, die Karten für die abgesagten Konzerte gekauft haben, erhalten den ersten Zugang zum Kauf von Karten für einen neuen Termin."

Wie "Mail Online" weiter meldet, versuchen einige Fans immerhin zu vermitteln. Sie merken an, dass die Pressemitteilung nur ein Hinweis auf neue Termine im Wembley-Stadion gewesen sein könnte, die noch nicht bekannt gegeben wurden.

Webseite stürzt ab

Die Konzertankündigung führte schnell zu einem großen Andrang und schließlich zum Absturz der Homepage, wie "The Blast" meldet. Auch das machte die Fans sauer. Doch schon nach kurzer Zeit war die Seite wieder erreichbar, so dass wieder mehr Fans die Möglichkeit hatten, sich ihre Vorverkaufskarten zu sichern.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nach sechs Jahren Pause meldete sich Adele Mitte Oktober mit einem neuen Song samt dem dazugehörigen Video zurück. Fans und Kritiker waren begeistert. "Easy on Me" ist der erste Vorbote ihres neuen Albums "30", das am 19. November 2021 erscheinen soll.