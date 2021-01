Adele feiert Zehnjähriges - mit ihrem Album "21"

Bereits zehn sind es her, als Adele sich mit ihrem Album "21" endgültig in den Pophimmel der ganz großen Stimmen katapultierte. Auf Instagram erinnert sie sich an ihren Megaerfolg - oder versucht es.

25. Januar 2021 - 10:27 Uhr | (mia/spot)

Adele 2012 bei der Grammy-Verleihung © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Adele (32) feierte am Sonntag das zehnjährige Bestehen ihres 2011 erschienen Albums "21". zusammen mit zwei Schwarz-Weiß-Porträts und schrieb: "Alles Gute zum Zehnjährigen, alter Freund! Es ist verrückt, wie wenig ich mich daran erinnere, wie es vor einem Jahrzehnt war und wie ich mich gefühlt habe. Aber ich danke euch von ganzen Herzen, dass ihr uns in euer Leben gelassen habt und den Soundtrack dazu habt schreiben lassen." Besonders in den letzten Jahren hat sich für die erfolgreiche Musikerin viel verändert. Derzeit befindet sie sich mitten in einer Neufindungsphase, lässt sich von ihrem Mann scheiden und machte 2020 weltweit Schlagzeilen mit einem enormen Gewichtsverlust von über 40 Kilogramm. Ihr zweites Album war Anfang Januar 2011 in Großbritannien veröffentlicht worden, es enthält Hits wie "Rolling in the Deep", "Set Fire to the Rain" und . Adele erhielt sechs Grammy-Awards für das Werk, dass sie im Alter von 21 Jahren aufgenommen hatte. 2015 war ihr erschienen. Und neue Musik soll schon auf dem Weg sei, wie Alan Carr, ein Freund der Sängerin im verraten haben soll. "Ich habe einige Tracks daraus gehört. Oh mein God, es ist umwerfend, umwerfend!"