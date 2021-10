Adele: Album "30" erscheint im November

Sängerin Adele hat auf Instagram die Veröffentlichung ihrer neuen Platte "30" angekündigt. Sie sei nun bereit, "dieses Album endlich herauszubringen".

Die britische Sängerin Adele (33) hat das Veröffentlichungsdatum ihres vierten Albums "30" bekannt gegeben: Die neue Platte wird am 19. November erscheinen. erklärt sie unter anderem: "Ich habe das Gefühl, endlich mein Gefühl wieder gefunden zu haben. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich in meinem Leben noch nie so sehr den Frieden gefunden habe. Und so bin ich bereit, dieses Album endlich herauszubringen." Das Werk sei in der turbulentesten Zeit ihres Lebens entstanden und habe ihr wie ein Freund durch schwierige Phasen geholfen.

Erste Single erscheint am Freitag

Zunächst wird Adele mit der Single "Easy On Me", die am 15. Oktober erscheint, ihre sechsjährige musikalische Pause beenden. Ihre Rückkehr hat Adele bereits mit einem besonderen Shooting gefeiert: Die Sängerin ist die erste Person, die gleichzeitig das Cover der US-"Vogue" und die des britischen Ablegers ziert. Adele ist jeweils auf dem Titelblatt der November-Ausgabe zu sehen. Ihr letztes Album "25" hatte die Oscar- und Grammy-Gewinnerin 2015 veröffentlicht.

