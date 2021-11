Adele: "30" ist schon das meistverkaufte Album des Jahres

Keine wirkliche Überraschung - aber das erste Album von Adele seit sechs Jahren ist ein riesiger Erfolg geworden. In den ersten drei Tagen hat sich "30" bereits zum meistverkauften Album des bisherigen Jahres gemausert.

Adele (33) hat mit ihrem am 19. November erschienenen Album "30" schon jetzt den Titel des meistverkauften Longplayers des Jahres in den USA inne. Dafür brauchte der britische Popstar lediglich drei Tage. , hatte sich das Album am Sonntag schon mehr als eine halbe Million Mal verkauft. Das übertrifft die Gesamtverkäufe aller Alben, die in den vergangenen elf Monaten veröffentlicht wurden.

Taylor Swift gleich zweimal übertroffen

Damit schlägt Adele Taylor Swifts (31) vom Thron, die mit "Evermore" bisher die meisten Platten des Jahres verkauft hatte (auch wenn das Album schon 2020 erschienen war). Bis zum 18. November hatte es 462.000 Exemplare verkauft. Und auf noch einer Ebene konnte Adele Swift übertrumpfen: Bei den Verkäufen innerhalb einer Woche. Hier hatte ebenfalls Swift mit "Red (Taylor's Version)" bisher die Nase vorn gehabt mit 369.000 verkauften Exemplaren. Bis jetzt.

