Adel Tawil: Live-Premiere seines neuen Albums bei "Studio Session"

Adel Tawil singt erstmals live Lieder seines neuen Albums "Spiegelbild". In einer "Studio Session" spielt er die Songs vor ausgewähltem Publikum, der Auftritt wird aber auch live über die Kanäle Magenta Musik und Magenta TV übertragen.

Adel Tawil (44) stellt sein neues Album "Spiegelbild" nächste Woche erstmals live vor. Die Premiere der neuen Songs überträgt am 3. April 2023 um 20:15 Uhr. Das gab die Deutsche Telekom, der Mutterkonzern der Konzert-Streamingplattform, in einer Pressemitteilung bekannt.

Das Konzert läuft im Rahmen der "Studio Sessions". In diesem Format laufen Gigs von deutschen Künstlern in einem kleinen, intimen Rahmen. Vor Adel Tawil war Zoe Wess (21, "Girls Like Us") an der Reihe. "Ich kann es kaum erwarten, bei den 'Studio Sessions' aufzutreten", sagt Tawil in der Mitteilung. "Es wird ein besonderer Moment, meine neuen Songs zu teilen. 'Spiegelbild' ist ein sehr persönliches Album geworden, das mir sehr am Herzen liegt."

"Fühl ich" und "Wortspiel": Adel Tawil zu Gast in zwei Originals

Adel Tawil wurde aber nicht nur für die "Studio Sessions" verpflichtet. Schon seit 28. März stellt der ehemalige Sänger von Ich + Ich im Format "Fühl Ich" seine persönlichen Lieblingssongs und -Künstler vor.

Seit dem 30. März ist Tawil in dem zweiten Original von Magenta Musik zu sehen: In "Wortspiel" zerlegt er Wort für Wort seinen Song "Lieder", sein Solodebüt von 2013.

Hier kann man Adel Tawils Konzert sehen

Adel Tawils "Studio Session" gibt es auch über Magenta TV sehen. Im Anschluss steht der Betrag in der Mediathek zur Verfügung.

Das gerade erschienene "Spiegelbild" ist Adel Tawils erstes Album nach vier Jahren Pause. Seinen Durchbruch hatte der gebürtige Berliner Ende der 1990er-Jahre mit der Boygroup The Boyz. 2003 gründete er mit Annette Humpe (72) das erfolgreiche Duo Ich + Ich.