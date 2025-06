AC/DC stellen neuen Ticket-Rekord auf

AC/DC stehen am Montagabend in Berlin auf der Bühne. In ihrer Heimat Australien haben sie indes einen Ticket-Verkaufsrekord aufgestellt.

Die australische Hard-Rock-Band AC/DC wird an diesem Montag, dem 30. Juni, mit ihrer "Power Up Tour 2025" einen Stopp in Deutschland einlegen. Die Gruppe um Angus Young (70) und Brian Johnson (77) freut sich über das Wiedersehen mit den Fans und zeigt die Vorbereitungen im Berliner Olympiastadion, wo die Rocker auftreten werden. Doch nicht nur über die bevorstehende Show können sie sich freuen, gute Nachrichten gibt es auch aus ihrer Heimat.

Denn dort hat die Band mit ihrer "Power Up"-Tour einen historischen Meilenstein erreicht. Das australische Ticketing-Unternehmen Ticketek hat am 26. Juni mehr als 370.000 Karten an einem einzigen Tag verkauft. "Damit wurde ein neuer Rekord für Tagesverkäufe auf der Plattform aufgestellt", heißt es . Für den erfolgreichen Verkaufstag hat vor allem AC/DC gesorgt: Im Vorverkauf für die legendäre australische Rockband seien an dem Tag über 320.000 Tickets in mehreren Städten verkauft worden. "Damit war dies der größte Konzertvorverkaufstag in der über 40-jährigen Geschichte von Ticketek und übertraf den eigenen Rekord der Band aus dem Jahr 2009."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Rückkehr nach zehn Jahren

, hatten sich über 1,7 Millionen Fans online versammelt, als der Verkauf startete. Das Interesse war so überwältigend, dass mehrere Termine binnen weniger Stunden ausverkauft waren. Die Veranstalter reagierten prompt und stockten die ursprünglich fünf geplanten Konzerte auf neun Shows auf. Die "Power Up"-Konzerte sind AC/DCs erste Australien-Tournee seit fast einem Jahrzehnt. Zuletzt standen sie 2015 im Rahmen ihrer "Rock or Bust"-Tour in Australien und Neuseeland auf der Bühne. Diesen Herbst werden sie dann unter anderem in Melbourne, Sydney und Perth auftreten.

Im Sommer touren sie aber erst einmal noch durch Europa. Nach Berlin stehen an. Am 8. Juli spielt die Band in Düsseldorf, am 17. August machen die Musiker in Karlsruhe Halt.