AC/DC, Robbie Williams und mehr: Die Konzert-Highlights im Sommer

Der Sommer bietet nicht nur wieder zahlreiche Festivals, Musikfans kommen auch bei Konzerten auf ihre Kosten. Diese internationalen Topstars machen in Deutschland Halt.

Die Konzert-Saison legt im Sommer alles andere als eine Pause ein. Topstars geben sich die Ehre und legen auf ihren Tourneen hierzulande Stopps ein. Ein Überblick.

Bruce Springsteen

Bruce Springsteen & The E Street Band werden diesen Sommer drei Konzerte in Deutschland geben. Dabei wird The Boss (75) wieder Stadien füllen. Am 11. Juni spielt er im Berliner Olympiastadion, am 18. Juni im Deutsche Bank Park in Frankfurt und am 27. Juni in der Veltins Arena in Gelsenkirchen.

Lionel Richie

"Hello", "All Night Long", "Say You, Say Me" oder "We Are The World": US-Soulsänger Lionel Richie (75) wird diese Hits sicherlich mitbringen, wenn er 2025 in Deutschland Halt macht. Auf seiner "Say Hello To The Hits"-Tour wird er am 22. Juni in Köln auftreten, anschließend folgen Termine am 24. Juni in Oberhausen, am 29. Juni in Hamburg, am 3. Juli in Berlin, am 9. Juli in München und am 13. Juli in Stuttgart.

Ed Sheeran

Ed Sheeran (34) wird Deutschland beehren: 2025 geht seine "Mathematics"-Tour zu Ende. Die Konzert-Termine in Deutschland hat er nach einer ersten Ankündigung von drei Shows noch einmal erweitert. Halt machen wird er in Stuttgart (28. und 29. Juni, MHPArena), Hamburg (4., 5. und 6. Juli, Volksparkstadion) und Düsseldorf (5. , 6. und 7. September, Merkur Spiel-Arena).

Robbie Williams

Für seinen britischen Kollegen Robbie Williams (51), der kürzlich sein neues Album "Britpop" für den Herbst angekündigt hat, geht es ebenfalls wieder auf die großen Bühnen. Der Auftakt seiner Europa-Konzerte wird am 31. Mai in Edinburgh sein, das Ende ist bisher für den 7. Oktober in Istanbul geplant. In Deutschland wird es Auftritte in vielen Großstädten geben: Am 25. Juni gastiert der Sänger in Gelsenkirchen, am 30. Juni in Hannover, am 9. Juli in Leipzig, am 21. und 22. Juli in Berlin, am 26. Juli in München und am 10. August in Frankfurt.

AC/DC

Die australische Kultband AC/DC setzt ihre "Power Up"-Tour im Sommer mit Europa-Konzerten fort. Die deutschen Fans dürfen sich dabei auf drei Shows freuen: Am 30. Juni gastiert die Band im Berliner Olympiastadion, am 8. Juli im Stadion von Fortuna Düsseldorf und am 17. August in Karlsruhe (Messe / Peter-Gross-Bau Areal).

Guns N' Roses

Die Rocklegenden Guns N' Roses um Sänger Axl Rose (63) spielen am 18. Juni in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf und am 20. Juni in der Allianz Arena in München. Der Tourabschluss findet dann am 31. Juli auf dem Wacken Open Air statt. Bei dem bekannten Metal-Festival in Schleswig-Holstein feiern sie ihr Debüt.

Linkin Park

Linkin Park verlängern nach ihrem Comeback ihre Welttournee: Hierzulande wird die Nu-Metal-Gruppe viermal Halt machen. Nachdem sie im vergangenen September für eine Show Hamburg besuchten, kehren sie im Juni 2025 nach Deutschland zurück. Das erste Konzert findet am 16. Juni in Hannover in der Heinz-von-Heiden-Arena statt. Am 18. Juni geben sie ihre Songs im Berliner Olympiastadion zum Besten. Fans aus Düsseldorf müssen sich bis zum 1. Juli gedulden. Dann spielen Mike Shinoda (48) und Co. in der Merkur Spiel-Arena. Zum Abschluss zieht es die Formation am 8. Juli und 9. Juli in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt.

Thirty Seconds to Mars

Thirty Seconds to Mars werden bei drei Open-Air-Konzerten hierzulande live zu erleben sein. Die Open-Air-Shows der US-Alternative-Rock-Band finden am 27. Juni 2025 auf der Freilichtbühne Peißnitz in Halle (Saale), am 28. Juni auf der Loreley Freilichtbühne in Sankt Goarshausen und am 29. Juni im Sparkassenpark in Mönchengladbach statt.

Kendrick Lamar

US-Rapstar Kendrick Lamar (37) beehrt ebenfalls Deutschland, wenn auch nur für drei Konzerte in zwei Städten. Mit seiner "Grand National Tour", die er gemeinsam mit SZA (35) bestreitet, wird er am 2. Juli in Köln (Rheinenergiestadion) und am 4. und 5. Juli in Frankfurt (Deutsche Bank Park) auftreten.

Post Malone

US-Sänger und Rapper Post Malone (29) wird auf seiner "Big Ass World Tour" im Sommer auch nach Deutschland kommen und Shows spielen. Auf der Tour mit Sänger Jelly Roll (40) als Special Guest wird Post Malone im August zunächst nach Rumänien, Ungarn, Tschechien, Österreich, Polen und Slowakei reisen, bevor er nach Deutschland kommt und am 18. und 19. August in Berlin (Parkbühne Wuhlheide) und am 5. September in Hannover (Heinz von Heiden Arena) spielt. Dazwischen ist noch ein Stopp in München geplant: Am 30. August wird Post Malone auf dem Münchner Superbloom Festival auftreten.