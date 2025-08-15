Abschied von Megadeth: Letztes Album und finale Tour angekündigt

Dave Mustaine hat das Ende seiner legendären Karriere angekündigt. Das kommende Megadeth-Album wird das letzte der Band sein, gefolgt von einer Abschiedstour 2026. "Seid nicht traurig, feiert mit mir", bittet der Thrash-Metal-Pionier seine Millionen Fans weltweit.

Dave Mustaine (63) hat das Ende von Megadeth (1983) verkündet. In einem emotionalen gab der Thrash-Metal-Pionier bekannt, dass das für Anfang 2026 geplante Album das letzte Studiowerk seiner legendären Karriere sein wird. Die Ankündigung erfolgte über sein Alter Ego Vic Rattlehead - zum ersten Mal "sprach" das Bandmaskottchen direkt zu den Fans.

"Es gibt so viele Musiker, die am Ende ihrer Karriere stehen - ob unfreiwillig oder beabsichtigt", erklärt Mustaine in dem bewegenden Statement. "Die meisten von ihnen haben nicht die Möglichkeit, zu ihren eigenen Bedingungen und auf dem Höhepunkt aufzuhören. Genau an diesem Punkt stehe ich jetzt in meinem Leben."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Dave Mustaine: "Seid nicht wütend, seid nicht traurig"

Der Megadeth-Frontmann blickt dabei voller Dankbarkeit auf vier Jahrzehnte zurück, in denen er die Metal-Welt revolutionierte. "Ich habe die Welt bereist und Millionen von Fans gewonnen. Der schwerste Teil von all dem ist, mich von ihnen zu verabschieden", gesteht Mustaine.

Trotz des Abschieds will der Musiker seine Fans nicht in Trauer zurücklassen. "Seid nicht wütend, seid nicht traurig - freut euch für uns und feiert in den nächsten Jahren mit mir", appelliert er an seine treue Anhängerschaft. Die geplante weltweite Abschiedstour 2026 soll dabei der krönende Abschluss einer beispiellosen Karriere werden.

Eine Musikrevolution geht zu Ende

Seit der Bandgründung 1983 - nachdem Mustaine aus Metallica ausgeschlossen wurde - prägten sie gemeinsam mit Metallica, Slayer und Anthrax als "Big Four" den Thrash Metal. 16 Studioalben, fünf davon mit Platin-Status in den USA, unzählige Tourneen und eine komplette Neuerfindung der Gitarrenmusik - das ist die Bilanz von vier Jahrzehnten Megadeth.

"Wir haben gemeinsam etwas wirklich Wunderbares geschaffen, das wahrscheinlich nie wieder passieren wird", reflektiert Mustaine. "Wir haben einen Musikstil begründet, eine Revolution gestartet, die Gitarrenwelt und ihre Spielweise verändert - und wir haben die Welt verändert."

Das finale Werk nimmt Gestalt an

Das letzte Megadeth-Album wird über Mustaines Tradecraft-Label in Zusammenarbeit mit der Frontiers Label Group veröffentlicht. Bereits im Herbst soll die erste Single erscheinen. Parallel arbeitet Mustaine an einer neuen Autobiografie, zu der in den kommenden Monaten weitere Details folgen werden.

Fans können sich bereits jetzt registrieren, um exklusiven Zugang zu Informationen rund um das finale Album zu erhalten. Die ersten Termine der Abschiedstour werden noch in diesem Jahr bekannt gegeben, wie aus der offiziellen Ankündigung hervorgeht.

"Die Bands, in denen ich gespielt habe, haben die Welt beeinflusst. Ich liebe euch alle dafür. Danke für alles", schließt Mustaine seine Botschaft ab.