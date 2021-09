Abschied! City spielen 2022 "Die letzte Runde"-Tour

Die Kultband City macht nach 50 Jahren Schluss. 2022 gehen die Musiker auf eine "Die letzte Runde"-Tour.

Im kommenden Jahr ist es 50 Jahre her, dass City gegründet wurde. Dieses Jubiläum möchte die Berliner Band 2022 noch mit einer "Die letzte Runde"-Tour feiern, bevor alles vorbei sein soll. Dann werde "die Kultband ein letztes Mal die großen und kleinen Hits sowie die persönlichen Lieblingslieder live spielen und sich mit Ihrer Jubiläumstour von Ihren Fans und Wegbegleitern gebührend verabschieden", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts.

Von Berlin nach Berlin

Im vergangenen Mai war der Schlagzeuger der Band, Klaus Selmke (1950-2020), verstorben. Auch an ihn möchten City sich auf ihrer Abschiedstour erinnern. Geplant sind unter anderem Auftritte in Dresden, Gera, Hannover, Rostock, Leipzig und Zwickau. Der Auftakt für "Die Letzte Runde" findet gemeinsam mit den Berliner Symphonikern und Gästen auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin am 23. Juli 2022 statt. Das allerletzte Konzert soll dann am 30. Dezember 2022 erneut in der Hauptstadt steigen.

2022 wollen sich City "ganz groß vom Publikum" verabschieden, erklärt auch Sänger Toni Krahl (71) . Zu den Hits der Band gehören Songs wie "Am Fenster" und "Casablanca". Ein exklusiver Vorverkauf für die Tickets startet am 15. September bei Eventim. Zwei Tage später, ab dem 17. September, gibt es auch Karten bei allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen.