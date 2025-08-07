"A Little More": Ed Sheeran und Rupert Grint feiern Reunion

Ed Sheeran veröffentlicht das Musikvideo zu seiner neuen Single "A Little More". Zum zweiten Mal tritt Rupert Grint für ihn vor die Kamera und schlüpft wieder in seine Rolle aus dem "Lego House"-Video.

Ed Sheeran (34) und Rupert Grint (36) machen 14 Jahre nach "Lego House" wieder gemeinsame Sache. Der "Harry Potter"-Darsteller schlüpfte damals im Musikvideo in die Rolle des verrückten Sheeran-Fans. zur neuen Single "A Little More" aus dem kommenden Album "Play" erzählt die Geschichte weiter.

Nachdem er aus dem Gefängnis freikommt, möchte er zu einem normalen Leben zurückkehren. Überall scheint er jedoch Sheeran über den Weg zu laufen. Schließlich scheint es für ihn allerdings ein Happy End zu geben. Er trifft seine zukünftige Frau und tritt mit ihr vor den Altar. Doch auch bei der Hochzeit kann er seiner Vergangenheit nicht entkommen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Darum geht es in "A Little More"

Die erneute Zusammenarbeit teaserte Sheeran schon vor wenigen Tagen auf Social Media an. bewegt er seine Lippen zum Text des neuen Songs, bevor die Kamera zu Rupert Grint schwenkt. "Ich mag diesen Song - der echte Ed Sheeran", hieß es scherzend dazu. Für einen weiteren Post stellten sie zudem nach, das die optische Ähnlichkeit der beiden verdeutlichte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Zu einem in das Musikvideo teilte Sheeran dann eine kurze Nachricht. "Nachdem ich den Song geschrieben hatte, kam mir diese verrückte Idee, und zum Glück war Rupert gleich dabei", schrieb Sheeran zu der erneuten Zusammenarbeit. "Es ist ein total verrücktes Video zu einem sehr fröhlichen, lustigen, aber auch wütenden Lied." Darin singt Sheeran von Selbstfürsorge, innerer Stärke und dem Mut, sich für das Richtige starkzumachen.

Vier Singles als Vorgeschmack auf "Play"

Der neue Song ist bereits die vierte Single-Auskopplung aus seinem achten Studioalbum "Play", das am 12. September erscheint. Den Anfang machte die Single "Azizam" im April. Darauf folgten in einem Abstand von je einem Monat "Old Phone" und "Sapphire". Für letzteren Song arbeitete Sheeran mit dem indischen Musiker Arijit Singh (38) zusammen. Mit ihm singt er in einer anderen Version sowohl auf Englisch als auch auf Hindi und Punjabi.

Zurzeit tourt Ed Sheeran durch Europa und kehrt kurze Zeit nach seinen vergangenen Shows in Stuttgart und Hamburg wieder nach Deutschland zurück. In Düsseldorf gibt er in der Merkur-Spiel-Arena drei Konzerte - am 5., 6. und 7. September.