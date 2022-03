50 Cent gibt erstes Deutschlandkonzert seit zwölf Jahren

Im Sommer 2022 wird 50 Cent sein erstes Deutschlandkonzert seit rund zwölf Jahren geben. "Wir werden eine gute Zeit haben", kündigt der Rapper an.

50 Cent (46) spielt im Sommer 2022 mehrere Konzerte in Europa. Für eine Show wird der Rapper auch nach Berlin kommen, wie er nun selbst mitteilt. Er wird am 25. Juni in der Mercedes-Benz-Arena auftreten. "Wir werden eine gute Zeit haben. Verpasst das nicht", .

50 Cent tritt in mehreren europäischen Städten auf

Auf der Social-Media-Plattform hatte 50 Cent in den vergangenen Wochen mit denselben Worten bereits mehrere andere Europa-Konzerte bestätigt. So wird der Rapper unter anderem im Juni auch in Dublin, London, Manchester und Paris Shows spielen. Voraussichtlich wird er dann auch Hits wie "In Da Club" performen.

Zuletzt sorgte der Rapper für eine Überraschung beim Super Bowl, wo er in der berühmten Halbzeitshow unangekündigt neben Kollegen wie Eminem (49) und Dr. Dre (57) auftrat. Laut einer Pressemitteilung der Veranstalter ist es das erste Deutschlandkonzert des 46-Jährigen seit rund zwölf Jahren. Und es werde auch der einzige Auftritt hierzulande sein. Tickets gibt es ab dem 19. März im allgemeinen Vorverkauf bei allen bekannten Stellen.