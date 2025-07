45.000 Fans feiern 60. Jubiläum der Scorpions in Hannover

Eine der bekanntesten Bands Deutschlands hat runden Geburtstag: Die Scorpions gibt es in diesem Jahr schon seit 60 Jahren. Und noch immer haben die Musiker es drauf, wie sie am 5. Juli bei ihrem großen Jubiläumskonzert in Hannover bewiesen.

Während in Birmingham die Heavy-Metal-Band Black Sabbath ihr Abschlusskonzert gab, stand auch in Hannover ein besonderes Konzertereignis an. Die Scorpions feierten ihr 60. Jubiläum mit einer Hardrock-Liveparty in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimatstadt. Unter dem Motto "Coming Home" gaben die Musiker ihre einzige Show in Deutschland in diesem Jahr vor 45.000 Fans im ausverkauften Stadion.

"Wir werden nur dieses eine Konzert in Deutschland spielen, und man kann davon ausgehen, dass, wenn wir in Hannover ankommen, wir da bestens eingespielt sind", hatte Frontmann Klaus Meine (77) zuvor betont. Für die niedersächsische Landeshauptstadt hatten sie sich während ihrer Konzerte in Las Vegas, Mexico City, Brasilien, Chile und Kolumbien tatsächlich offensichtlich warmgespielt. Der Jubiläumsabend wurde laut zu einem "Triumphzug". Und die Musiker bewiesen, dass sie noch immer nicht bühnenmüde sind.

Feuerwerk und Erinnerungen

Zunächst heizten Rosy Vista, Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest dem Publikum im Stadion von Hannover 96 ein. Danach performten die Scorpions ihre Hits wie "Coming Home", "Rock You Like A Hurricane" und "Send Me An Angel" - unterstützt von viel Pyrotechnik und Feuerwerk im kompletten Stadionrund. Als Meine die berühmte Ballade "Wind of Change" ankündigte, . Während des Konzerts konnten die Fans auch dank zahlreicher Aufnahmen aus der jahrzehntelangen Bandgeschichte auf den Bildschirmen in Erinnerungen schwelgen.

Zum Jubiläum gibt es auch Briefmarken und Live-Album

Wer nicht in Hannover mitfeiern konnte, kann den Abend später nachhören: Das Konzert wurde aufgezeichnet und soll am 14. November 2025 als Album "Coming Home Live" veröffentlicht werden.

Gitarrist Rudolf Schenker (76) hatte die Hardrock-Band 1965 gegründet. Sänger Klaus Meine stieß 1969 dazu. Die Scorpions zählen zu den bekanntesten Bands Deutschlands und haben auch weltweit viele Fans. Zum Jubiläum hat die Deutsche Post eine limitierte Briefmarken-Sonderedition herausgegeben. Unter dem Motto "60 Jahre Scorpions" ist eine Edition mit vier verschiedenen Briefmarken am 1. Juli erschienen.