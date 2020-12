25 Jahre nach Take That: Robbie Williams gründet eine neue Band

Popstar Robbie Williams arbeitet an einer neuen Band. Die Mitglieder stehen schon fest, Songs gibt es ebenfalls, nur der Name fehlt noch.

Der britische Sänger Robbie Williams (46, ) arbeitet an einer neuen Band mit zwei australischen Songwritern und Produzenten. Das gab er nun in einer Live-Session auf Instagram bekannt. Wörtlich berichtete er von einem "kleinen Projekt, das ich mit ein paar Freunden von mir, Flynn Francis und Tim Metcalfe, am Laufen habe. Wir gründen zusammen eine Band."

Die neuen Bandkollegen kennen sich schon länger, wie zeigt. An Songs haben die drei offenbar auch schon gearbeitet. Denn Williams verriet immerhin so viel: "Es werden Songs herauskommen, die nicht unter dem Namen Robbie Williams laufen werden." Den konkreten Bandnamen gab er allerdings noch nicht preis. Das Ganze sei ein "Projekt aus Leidenschaft". Kommerzieller Erfolg scheint ihm dabei nicht so wichtig zu sein. "Wenn etwas passiert, ist es toll, wenn nicht, habe ich einfach Spaß gehabt", so Williams.

Auftritte in Galerien?

Ähnlich nebulös wie der Bandname sind auch die geplanten Auftritte. "Ich werde einen Raum mieten und meine Kunst dort unterbringen. Tagsüber wird es eine Galerie sein", erklärte Robbie Williams weiter. "Nachts werde ich dann als DJ auftreten - alte Leute würden es Raves nennen." Als Veranstaltungsorte nannte er schon mal Berlin und Tokio. Während des Lockdowns hat Williams laut eigenen Angaben mehr als 50 Songs geschrieben - Solomusik sei daher auch in Arbeit, wie er versprach.

Ruhm dank Take That

Berühmt wurde Robbie Williams als Mitglied der 1989 in Manchester gegründeten britischen Boyband Take That. Wegen wachsender Spannungen stieg Williams im Sommer 1995 aus. Die restliche Band bestehend aus Gary Barlow (49), Howard Donald (52), Mark Owen (48) und Jason Orange (50) beendete die ausverkaufte Welttour und gab Anfang 1996 die Trennung bekannt. 2005 feierten Take That ohne Megastar Robbie Williams eine Reunion. Aktuell besteht die Band noch aus den drei Gründungsmitgliedern Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen.