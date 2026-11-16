Mit Musik und Satire wurden die Well-Brüder in verschiedenen Formationen über Jahrzehnte eine bayerische Institution. Jetzt ist einer von ihnen gestorben.

Der Mitgründer der bayerischen Kultband Biermösl Blosn Michael Well ist tot. Er starb am frühen Morgen nach langer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie an den Folgen eines Krebsleidens, wie sein Bruder Christoph ("Stofferl") Well der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der 68-Jährige war demnach vor wenigen Tagen in eine Münchner Klinik verlegt worden, stand aber bis zuletzt auf der Bühne. "Unseren letzten gemeinsamen Auftritt hatten wir am 28. Oktober in Steinegg in Südtirol", sagte Christoph Well. "Es war ein unglaublich schöner Abend." Und auch bei dem an diesem Donnerstag geplanten Auftritt wollte er eigentlich noch dabei sein. "Das war ein überlebenswichtiges Elixir", sagte "Stofferl" Well. "Bei seinem letzten Auftritt in Südtirol hat er auf der Bühne noch gesteppt und keine drei Wochen später stirbt er."

Volksmusik als Instrument politischer Satire

Die Biermösl Blosn hatte sich 1976 gegründet. Nach dem Ausscheiden von Hans Well im Jahr 2012 formierte sich die Gruppe mit Karl Well unter dem Namen Die Wellbrüder aus'm Biermoos neu. Vor wenigen Wochen stand das Trio noch zusammen mit Kabarettist Gerhard Polt gemeinsam auf der Bühne.

Polt sagte nach dem Tod Wells: "Es war ein Geschenk für uns, mit Michael auftreten zu können. Wir konnten immer singen und spielen, was wir wollten, und mussten uns nie verbiegen. Michael war auch unser Manager, der alles organisiert hat. Der ganze Mensch Michael war ein Geschenk."

Die Künstler hatten aus bayerischer Volksmusik ein Instrument politischer Satire gemacht. Über die Jahrzehnte entstand so eine außergewöhnliche Verbindung von Kabarett, Musik und Gesellschaftskritik. Sie arbeiteten sich ab an den Konservativen, und am liebsten an der CSU. "Musik und Humor sind immer Notwehr gegen Sachen, wo man meistens nichts machen kann", hatte Michael Well vor einigen Jahren einmal im Interview der dpa gesagt.

Punk meets Volksmusik

Ungewöhnlich war auch ihre Allianz zwischen bayerischer Volksmusik und Punkrock: die Freundschaft mit den Toten Hosen. Noch 2023 tourten die Well-Brüder, Gerhard Polt und die Band mit dem subversiv-chaotischen Programm "Forever" durch die Lande. Der Untertitel: "Eine kulturelle Zumutung". Für Tote-Hosen-Frontman Campino waren diese Auftritte seit den 1980er Jahren immer "ein kleiner Diamant".

Zuletzt hatten die drei Well-Brüder mit "Bayern unplugged" ein Album herausgebracht, in dem sie die skurrile und absurde Seite ihrer bayerischen Heimat hervorhoben - in typischer Well-Manier. Mit Akkordeon, Trompete, Alphorn, aber auch Brummtopf und Harfe, wie es in der Ankündigung heißt. Man könnte auch sagen: ein CD-gewordener Akt der Notwehr. Denn "Bayern unplugged" erschien nicht im Stream - "weil diese ganze Streamerei eine Ausbeutung von den Künstlern ist", wie "Stofferl" Well erklärte.

Das Album war von der Corona-Pandemie geprägt - und ein Seitenhieb Richtung bayerische Staatsregierung, insbesondere Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Söder hat in der Corona-Zeit das Wort Kultur erst nach Wochen in den Mund genommen. Wir haben uns genau so gefühlt, wie Musiker früher oft behandelt wurden: nichts wert", sagte Michael Well. "Und dann schmücken sie sich mit Kunst und bei irgendeiner Preisverleihung spielt ein Quartett. Das ist reine Dekoration. Die Politik schmückt sich gern mit Kultur. Aber das ist großes Blabla, dahinter ist eigentlich wenig."

"Ganz schön duster"

Auch anderes störte Michael Well an der Politik: "Dieser ungezügelte Ehrgeiz, das hängt mir so zu den Ohren raus", sagte er mal. "Wenn man das alles zusammenzählt, dann schaut es ganz schön duster aus." Und bei Rechtspopulisten wie der AfD beklagten die Brüder eine erstaunliche "Humorlosigkeit dieser Leute".