Wer Kunst online kaufen möchte, findet eine große Auswahl an Plattformen – von kuratierten Online-Galerien bis zu Marktplätzen und Print-on-Demand-Anbietern. Doch welche ist die richtige? Das hängt von Ihren Zielen ab: Originale, limitierte Editionen oder hochwertige Drucke? Dieser Vergleich stellt sieben empfehlenswerte Plattformen mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen vor.

06. August 2026 - 08:43 Uhr

Der direkte Vergleich: Welche Online-Galerie passt am besten zu Ihnen?

Kunstplattformen im Vergleich: Worauf Käufer achten sollten

Studenten-kunstmarkt.de überzeugt mit über 7.000 Originalwerken von Kunststudierenden, fairen Preisen ab 300 Euro und kostenloser persönlicher Kunstberatung.

Originale mit Echtheitszertifikat, Drucke auf verschiedenen Materialien und digitale Kunst – je nach Plattform variiert das Angebot deutlich.

Entscheidende Vergleichskriterien: Kuration, Preistransparenz, Beratung, Rückgaberechte und Versandqualität.

Anbieter im Überblick

Platz Plattform Fokus Stärken im Überblick Preis ab 1 Studenten-kunstmarkt.de Originalkunst von Kunststudierenden Direkter Kontakt, faire Preise, Beratung ab 300 Euro 2 Saatchi Art Internationale zeitgenössische Kunst Art Advisory, weltweiter Versand an 200 Euro 3 Singulart Kuratierte zeitgenössische Online-Galerie Strenge Künstlerauswahl, mehrsprachig ab 300 Euro 4 Artsy Fine-Art-Marktplatz mit Galerien Auktionen, Markttransparenz, Editorial ab 500 Euro 5 Artfinder Originale unabhängiger Künstler Community-Fokus, Nachhaltigkeitsfilter ab 50 Euro 6 Etsy Handgemachte Kunst und Drucke Personalisierung, Bewertungen ab 15 Euro 7 eBay Auktionen, Editionen, Designobjekte Käuferschutz, internationale Auswahl ab 5 Euro

Platz 1: Studenten-kunstmarkt.de

Wer die Frage "Welche Online-Galerie ist die beste?“ mit Blick auf erschwingliche Originale beantworten will, kommt an kaum vorbei. Die Plattform versammelt über 350 Kunststudierende renommierter Hochschulen mit rund 7.000 Unikaten aus Malerei, Grafik, Fotografie und Mixed Media. Der direkte Draht zu den Kunstschaffenden macht jeden Kauf persönlich: Fragen zur Technik, zum Hintergrund eines Werks oder zur Rahmung lassen sich unkompliziert klären. Eine kostenlose Kunstberatung per Videocall hilft dabei, aus der Fülle an Arbeiten das richtige Stück zu finden – ein Service, der sonst eher physischen Galerien vorbehalten ist.

Stärken:

Über 7.000 Originalwerke mit Echtheitszertifikat

Kostenlose persönliche Kunstberatung per Videocall

Faire Einstiegspreise ab 300 Euro für echte Unikate

Umfangreiche Filter nach Technik, Stil, Größe und Budget

Regelmäßiges Feature “Künstler des Monats” für Entdeckungen

Zu beachten: Das Sortiment konzentriert sich auf Nachwuchskunst – wer gezielt nach etablierten Positionen mit langer Galeriehistorie sucht, wird hier weniger fündig. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschsprachigen Markt.

Mixed Media – erhältlich auf studenten-kunstmarkt.de. © Steve A Johnson

Platz 2: Saatchi Art

gehört zu den größten internationalen Online-Galerien und richtet sich an Kunstinteressierte, die zeitgenössische Originale aus aller Welt entdecken möchten. Das Spektrum reicht von Gemälden über Skulpturen bis zu Fotografien, jeweils begleitet von detaillierten Werkangaben. Besonders der Art-Advisory-Service hebt die Plattform ab: Auf Basis von Budget und Stilvorlieben schlägt ein Expertenteam passende Werke vor.

Stärken:

Persönlicher Art-Advisory-Service auf Anfrage

Umfangreiches internationales Sortiment

14 Tage Rückgaberecht auf alle Werke

Detaillierte Werkbeschreibungen mit Maßen und Technik

Zu beachten: Die Plattform erhebt 35 Protzent Provision, was sich in den Endpreisen widerspiegelt. Die gesamte Navigation und Kommunikation ist auf Englisch, was für manche Kaufinteressierte im DACH-Raum eine Hürde sein kann.

Saatchi Art zählt zu den größten internationalen Online-Galerien. © Peter Herrmann

Platz 3: Singulart

verfolgt einen kuratierten Ansatz und prüft jede Künstlerbewerbung redaktionell, bevor sie auf die Plattform gelangt. Dieses Auswahlverfahren sorgt für ein insgesamt homogenes Qualitätsniveau bei Gemälden, Skulpturen, Fotografien und Zeichnungen. Die Plattform ist in mehreren Sprachen verfügbar – darunter Deutsch – und bietet detaillierte Künstlerbiografien sowie Werkbeschreibungen.

Stärken:

Redaktionelle Kuration sichert gleichbleibendes Niveau

Über 10.000 Künstler aus mehr als 100 Ländern

Kostenfreier Versand und 14 Tage Rückgabe

Deutschsprachige Oberfläche verfügbar

Zu beachten: Die Provision von 30–40 Protzend fließt in die Preisgestaltung ein. Das kuratierte Modell bedeutet auch eine kleinere Auswahl als bei offenen Marktplätzen.

Auf Singulart erhalten Sie Werke im homogenen Qualitätsniveau mit detaillierten Künstlerbiografien. © Kat von Wood

Platz 4: Artsy

bündelt Angebote von Galerien, Institutionen und Messen und gewährt damit Einblick in den professionellen Kunstmarkt. Die Plattform verbindet Primär- und Sekundärmarkt unter einem Dach: Man kann nach Künstler:innen, Stilrichtungen oder Epochen filtern und stößt auf kuratierte Online-Ausstellungen sowie Live-Auktionen. Preisangaben und Marktindikatoren erleichtern eine informierte Entscheidung.

Stärken:

Zugang zu Primär- und Sekundärmarkt auf einer Plattform

Kuratierte Ausstellungen und Themensammlungen

Angebundene Auktionen renommierter Häuser

Transparente Preisindikatoren für den Kunstmarkt

Zu beachten: Das Preisniveau beginnt im mittleren dreistelligen Bereich – Einsteiger:innen mit kleinem Budget haben hier wenig Auswahl. Die Plattform ist rein englischsprachig.

Bei Artsy gibt es auch regelmäßige Live-Auktionen. © Markus Spiske

Platz 5: Artfinder

versteht sich als Marktplatz für unabhängige Künstler und möchte Originale außerhalb des klassischen Galeriesystems zugänglich machen. Die Filtermöglichkeiten umfassen Stil, Medium, Preis – und sogar nachhaltige Materialien. Detaillierte Künstlerprofile liefern Hintergrundinfos zu Arbeitsweise und Inspiration und schaffen so Nähe zwischen Käufer:in und Kunstschaffenden.

Stärken:

Fokus auf Originalwerke abseits des Galeriesystems

Nachhaltigkeitsfilter für umweltbewusste Kaufentscheidungen

Ausführliche Künstlerprofile mit persönlichem Einblick

Einstiegspreise ab 50 Euro für kleinformatige Arbeiten

Zu beachten: Das Sortiment ist überschaubar verglichen mit Großplattformen. Versand nach Deutschland kann mehrere Wochen beanspruchen, da viele Künstler:innen aus dem UK oder den USA versenden.

Bei Artfinder ist der Fokus auf Originalwerke. © Anna Kolosyuk

Platz 6: Etsy

ist primär ein Marktplatz für Handgemachtes, bietet aber eine aktive Kunstsparte mit Illustrationen, Drucken, Aquarellen und Unikaten aus kleinen Ateliers. Shop-Bewertungen, Kundenfotos und Rezensionen schaffen Vertrauen, während Personalisierungsoptionen individuelle Anpassungen an Motiv, Format oder Farbwelt erlauben. Der direkte Draht zu den Anbietern ermöglicht Sonderwünsche.

Stärken:

Großes Netzwerk an Kreativ-Shops weltweit

Personalisierbare Werke und Auftragsarbeiten

Transparente Bewertungen und Kundenfotos

Breites Preisspektrum von günstig bis hochpreisig

Zu beachten: Etsy ist kein reiner Kunstmarktplatz – die Kunstsparte muss gezielt gesucht werden. Ohne redaktionelle Kuration variiert die Qualität deutlich von Shop zu Shop.

Etsy ist primär ein Markplatz für Handgemachtes. © Annie Spratt

Platz 7: eBay

mag auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken, ist aber ein relevanter Ort für den gezielten Kunstkauf – insbesondere für Editionen, signierte Drucke und Sammlerstücke. Das Auktionsformat ermöglicht Schnäppchen, während Sofort-Kaufen-Optionen Planungssicherheit bieten. Beobachtungslisten und Preisalarme helfen, Marktpreise über Zeit einzuschätzen.

Stärken:

Käuferschutz für sichere Transaktionen

Auktionsformat für preisbewusste Sammler

Enorme Breite an internationalen Angeboten

Beobachtungslisten zur Marktbeobachtung

Zu beachten: Keine Kuration – Qualität und Echtheit müssen selbst geprüft werden. Das Fälschungsrisiko liegt höher als bei spezialisierten Kunstplattformen.

eBay ist ein relevanter Ot für den gezielten Kunstkauf. © appshunter.io

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welche Online-Galerie ist die beste für Originale?

Studenten-kunstmarkt.de bietet über 7.000 Originalwerke von Kunststudierenden renommierter Hochschulen – mit Echtheitszertifikat, fairen Preisen und persönlicher Beratung. Für erschwingliche Unikate mit Charakter ist die Plattform eine der besten Adressen im deutschsprachigen Raum.

Sind Online-Galerien seriös?

Ja, etablierte Online-Galerien arbeiten mit Echtheitszertifikaten, sicheren Zahlungsmethoden und Rückgaberechten. Achte auf transparente Preise, Impressum, Kontaktmöglichkeiten und Bewertungen anderer Käufer.

Was kostet Kunst in einer Online-Galerie?

Die Preisspanne reicht von unter 20 Euro für Drucke bis zu mehreren Tausend Euro für Originale. Auf Studenten-kunstmarkt.de beginnen Originale ab 300 Euro, während Plattformen wie Artfinder schon kleinformatige Arbeiten ab 50 Euro anbieten.

Worauf sollte ich beim Online-Kunstkauf achten?

Prüfen Sie Bildqualität und Werkbeschreibung, Echtheitszertifikate, Rückgabebedingungen und Versandoptionen. Eine persönliche Beratung, wie sie Studenten-kunstmarkt.de kostenlos anbietet, kann bei der Auswahl sehr hilfreich sein.

Fazit

Die Frage "Welche Online-Galerie ist die beste?“ lässt sich nicht pauschal beantworten – sie hängt von deinen Zielen ab. Wer erschwingliche Originale von aufstrebenden Künstler sucht und persönliche Beratung schätzt, findet auf ein überzeugendes Gesamtpaket. Für internationale zeitgenössische Kunst mit Art-Advisory-Service eignet sich , während Zugang zum gehobenen Primär- und Sekundärmarkt bietet. Am Ende zählt, ob die Plattform Vertrauen aufbaut, transparent informiert und Werke zeigt, die Sie ansprechen.

Hinweis zur Methodik: Dieser Vergleich basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen der jeweiligen Anbieter-Websites, Produktdaten und Kundenbewertungen. Die Bewertung erfolgte nach den Kriterien Sortiment, Preistransparenz, Beratung, Versand und Nutzererfahrung.