Tolle Aussichten! Das Kunstjahr in München

Haare, Tiere und der Mythos von Stonehenge: Die besten Ausstellungen 2026

An der Archäologischen Staatssammlung soll im Herbst das Geheimnis von Stonehenge ergründet werden. So weit es eben nach 5000 Jahren möglich ist.

Wirestock / imago 7 An der Archäologischen Staatssammlung soll im Herbst das Geheimnis von Stonehenge ergründet werden. So weit es eben nach 5000 Jahren möglich ist.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München 7 Ein Tiger hat Appetit auf ein Krokodil, Antoine-Louis Barye hat das 1836 bravourös in Szene gesetzt.

Käte Hoch hat den Schriftsteller und Russland-Kenner Erich Müller-Kamp 1929 am Schreibtisch porträtiert. Das Telefon ist für den international vernetzten Lektor und Übersetzer typisch. „Ferngespräche“ - so der Ausstellungstitel - gehörten zum Alltag.

Städtische Galerie im Lenbachhaus 7 Käte Hoch hat den Schriftsteller und Russland-Kenner Erich Müller-Kamp 1929 am Schreibtisch porträtiert. Das Telefon ist für den international vernetzten Lektor und Übersetzer typisch. „Ferngespräche“ - so der Ausstellungstitel - gehörten zum Alltag.

Kulturleute sind selten zufrieden. Irgendein Bild, eine Malerin, eine Künstlergruppe wird immer vermisst. Bei einer freilich nicht repräsentativen Umfrage unter den Kollegen kam kurz vor Weihnachten allerdings kein Desiderat zur Sprache, sondern unisono der Wunsch, dass Skandale wie 2025 ausbleiben. An den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen wie an sämtlichen anderen Häusern. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich: Man genießt förmlich die Ruhe ohne Sturm. Was nicht heißen muss, dass das Kunstjahr fad wird. Im Gegenteil.

Ein Tiger hat Appetit auf ein Krokodil, Antoine-Louis Barye hat das 1836 bravourös in Szene gesetzt. © Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München

Der Tiger hat Lust auf ein Krokodil



Es beginnt auch gleich angriffslustig mit einem Tiger, der sich gerade in ein Krokodil verbeißt. Die von Antoine-Louis Baryes 1836 gegossene Bronze zählt zu den Objekten, die die Entwicklung der Tierplastik im 19. Jahrhundert vor Augen führen. Das reicht dann von den Skulpturen etwa im Zusammenhang mit Herrscherdenkmälern bis zu ganz autonomen Darstellungen von heimischen und genauso exotischen Tieren. Zu sehen ist diese kleine, sehr feine Menagerie in der Alten Pinakothek (ab 24. März, Erdgeschoss, Saal IIc), die Neue wird aller Voraussicht nach 2030 wiedereröffnet. Drei Kreuze, wenn’s wahr wird.

Legendäre Haarpracht: Eberhard Riegele hat Kaiserin Sisi 1923 nach F. X. Winterhalters Porträt gemalt. © Fürst Thurn und Taxis Zentralarchiv

Du hast die Haare schön, Sisi!

Deshalb jetzt ein Aufreger im Positiven: Haare! Sisi hat ihre Mähne so unfassbar lang getragen, dass sie vor der Brust problemlos wie ein schmückendes Tuch umgeschlagen werden konnte. Eberhard Riegeles 25 Jahre nach ihrem Tod entstandene Kopie des Porträts von Franz Xaver Winterhalter sagt vieles über den Schönheitskult und die Selbstinszenierung der österreichischen Kaiserin aus Possenhofen.

Aber das ist nur eine Seite des kommenden - man darf ruhig sagen - Blockbusters in der Kunsthalle München. Denn fängt man erst einmal an zu überlegen, fällt auf, wie sehr Haare eine Persönlichkeit formen, wie sehr sie Ausdruck von Macht und Ohnmacht sind, auch von Angepasstheit und Aufmüpfigkeit. Vom Lustfaktor ganz zu schweigen.

Angekündigt sind über 200 Werke aus internationalen Sammlungen wie dem Prado oder dem Rijksmuseum. Gemälde, Schmuck, Skulpturen, Videos und Möbel deuten schon an, dass das Thema Haare - ab 20. März - wirklich umfassend behandelt wird.

Der Blaue Reiter galoppiert über alle Grenzen hinaus

Vorfreude macht auch das Lenbachhaus. Mit dem Blauen Reiter geht es dort ab 10. März „Über die Welt hinaus“. Und da ist man schnell beim legendären Almanach, der mit seiner Offenheit für die Kunst weit über die europäischen Zentren hinaus immer noch und immer wieder verblüfft. In der Ausstellung werden Grenzüberschreitungen thematisiert: von Franz Marcs Farbtheorie über Wassily Kandinskys Abstraktionen bis hin zu Alexander Sacharoffs Gang ins Performative. Künstlerinnen haben in der Gruppe eine wichtige Rolle gespielt, das war in den 1910er Jahren doch eher die Ausnahme.

Käte Hoch hat den Schriftsteller und Russland-Kenner Erich Müller-Kamp 1929 am Schreibtisch porträtiert. Das Telefon ist für den international vernetzten Lektor und Übersetzer typisch. „Ferngespräche“ - so der Ausstellungstitel - gehörten zum Alltag. © Städtische Galerie im Lenbachhaus

Ungeahnte Verbindungen in den 20er Jahren

Dass sich das sanierungsbedingt geschlossene Stadtmuseum und das Lenbachhaus für „Szenen aus der Weimarer Republik“ (ab 12. Mai) zusammentun, ist mindestens so erfreulich. Unter dem Titel „Ein Ferngespräch“ geht es um Umbrüche, Reformen im Theater, geschlechterübergreifende Mode wie den Bubikopf und natürlich auch technische Neuerungen wie eben das Telefon. Das lässt ungeahnte Verbindungen zu, und wenn man sich an Kurt Tucholskys Rat, „möglichst deutlich und dialektfrei“ zu sprechen, hält, können selbst die Überwachungsbeamten dem Dialog folgen...

Transparenz im Design: Maarten van Severens Low Plastic Chair von 2000. © Die Neue Sammlung / A Laurenzo

Spiegelungen im Quartett

Da wir gerade beim Miteinander sind: Auch die vier Sammlungen in der Pinakothek der Moderne tun sich wieder für eine gemeinsame Schau zusammen. Unter dem Titel „Reflexionen“ werden ab 13. Februar die Themen Licht, Spiegel oder Transparenz in den Bereichen Bildende Kunst, Architektur, Graphik und Design verhandelt und gegenübergestellt. Wolfgang Tillmans Fotografien von Spiegelbildern sind dabei oder auch ein durchsichtiger Kunststoffsessel von Maarten van Severen.

An der Archäologischen Staatssammlung soll im Herbst das Geheimnis von Stonehenge ergründet werden. So weit es eben nach 5000 Jahren möglich ist. © Wirestock / imago

Was wollten die Bauern in Stonehenge?

Mehr Licht soll in das „uralte Geheimnis“ von Stonehenge gebracht werden - ab 18. September in der Archäologischen Staatssammlung. Moderne Ausgrabungen und Analysen demonstrieren, dass frühe Bauern den Steinkreis im Südwesten Englands vor 5000 Jahren errichtet haben, und das in einem komplexen kulturellen Umfeld. Vorgestellt wird das durch 600 Originalobjekte, Repliken und immersive Medieninstallationen, die nach Präsentationen in Nordamerika nun in München zu sehen sein werden.

Claude Lorrains "Seehafen bei aufgehender Sonne" aus dem Jahr 1674. © Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek, München Foto: Sibylle Forster

Französische Liebschaften in der Alten Pinakothek

In der Alten Pinakothek beginnt dann im Herbst die lange erwartete Frankreich-Schau. Unter dem Titel „Liaisons françaises“ geht es um Malerei, die im Auftrag der Wittelsbacher entstanden ist - Porträts etwa - oder früh von ihnen erworben wurde. Darunter Gemälde von Claude Lorrain und Nicolas Poussin. Ausgehend von einem aktuellen Erschließungs- und Forschungsprojekt wagt die Ausstellung einen neuen Blick auf diesen besonderen Sammlungsbestand.

Viron Erol Verts Installation "Atoms, Souls and Senses" von 2022. © Ela Bialkowska OKNOstudio, Copyright Viron Erol Vert / VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Neue Erkenntnisse im immersiven Farbraum



Völlig neu wird ab 10. Dezember vis-à-vis die Sammlung Moderne Kunst eingerichtet sein. Bei der letzten Umgestaltung „Mix & Match“ waren es lediglich die Schausäle, nun sind auch die kleineren Galerien dran, die bislang vor allem als Aufenthaltsorte dienten. Sie sollen noch mehr Bereiche des Verweilens, des Nachdenkens und der Auseinandersetzung werden. Zwei Beispiele: Im immersiven Farbraum des deutsch-türkischen Künstlers Viron Erol Vert ergeben sich schnell Fragen an die ausgestellten Werke, und Claudia Comte kreiert einen „interaktiven“ Rechercheort, der alle zum Mitmachen animieren soll.



Wenn das alles so famos ausfällt, wie in der Jahresvorschau beschrieben, wird man Besucherinnen und Besucher abends kaum noch aus der Pinakothek der Moderne bekommen. Sofern es auch so gemütlich ausfällt wie beim „Social Seating“ in der Rotunde. Bis Mitte Mai 2025 war von angeregten Debatten bis zum erholsamen Sofaschnorcheln alles dabei. Das darf sich gerne wiederholen oder noch besser: eine Kanapeelandschaft zur festen Einrichtung werden.