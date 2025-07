Sensationsschau: Das legendäre Stundenbuch des Duc de Berry

Auf Schloss Chantilly ist mit den „Très Riches Heures“ das schönste und längst ikonische Stundenbuch des Mittelalters im Original zu erleben.So wird man dieses Werk nie wieder sehen

Mit diesem fulminanten Neujahrsempfang beginnen die Monatsdarstellungen in den „Très Riches Heures“, dem berühmtesten Stundenbuch des Mittelalters. Der Herzog von Berry - rechts am Tisch mit Bärenfellhut - begrüßt seine Gäste und ist dabei der einzige, der etwas zu essen bekommt. Bis auf die kleinen Hunde auf dem Tisch.

Der Herzog war verrückt nach schönen Dingen. Und wenn man den Chronisten glauben darf, hatte das auch mit dem eigenen Aussehen zu tun. Auf die Stupsnase wird gerne angespielt, die einem Mops nicht unähnlich sei, und dann war da noch dieser Quadratschädel. Doch Jean de Berry kam gar nicht erst auf die Idee, sich idealisieren oder zumindest aufhübschen zu lassen. Weder für sein prachtvolles Grabmal aus weißem und schwarzem Marmor noch im berühmtesten Buch des Mittelalters: den nach ihm benannte „Très Riches Heures“.

Vom Gebetbuch zur „Mona Lisa unter den Handschriften“

Von der „Mona Lisa unter den Handschriften“ sprechen sie auf Schloss Chantilly. Dort sind die zentralen Monatsdarstellungen dieses „sehr reichen Stundenbuchs“ in einer spektakulären Sonderschau zu sehen. Der Vergleich ist ein bisschen schräg, aber völlig legitim, um den Hype um dieses Manuskript zu erklären. Und wenn man nun die berechtigte Frage stellt, weshalb so ein Meisterwerk 40 Kilometer nördlich von Paris und nicht im Louvre oder zumindest in der Bibliothèque Nationale gezeigt wird, ist die Antwort ganz simpel: Es darf Chantilly nicht verlassen. So hat es wiederum der Sohn des letzten französischen Königs bestimmt, der das Buch nach einer langen Odyssee wieder in seine Heimat zurückführen konnte.

Nun pilgert man also in ein 10.000-Einwohner-Städtchen, das von einem Schloss, Pferden und ziemlich viel Wald dominiert wird - und das ist nicht verkehrt. Denn abgesehen davon, dass sich die Besucherströme im Gegensatz zu Pariser Großereignissen (noch) im Zaum halten, nähert man sich einer Welt, die einem im Stundenbuch wieder begegnet. Mit Abstrichen natürlich. Aber dieses Abbilden einer wie auch immer idealisierten Wirklichkeit macht den Zauber gerade der Monatsdarstellungen aus. Die Künstlerbrüder Limburg sind tief in den Kosmos des Herzogs und in den Alltag seiner Untertanen eingetaucht.

Auf dem August-Kalenderblatt reitet eine feine Gesellschaft zur Jagd aus, während hinten im Fluss ein paar Übermütige nackt baden. © Exposition Les Trés Riches Heures du duc de Berry / RMN Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Im August vergnügen sich die Leute beim Nacktbaden

Man bräuchte eigentlich eine Lupe, um all die Finessen zu sehen. Ob da auf dem Oktoberblatt eine Vogelscheuche wie ein veritabler Krieger mit Pfeil und Bogen ausstaffiert ist oder ein Galan seiner Angebeteten im April ein Ringlein an den Finger steckt. Ob im August weit hinter einer mondänen Jagdgesellschaft Übermütige ungezwungen nackt im Fluss baden oder der Herzog beim Neujahrsempfang im Januar als einziger tafelt. Vermutlich bekommen die beiden Schoßhündchen auf dem Tisch mehr ab als die hochrangigen Gäste.

Es ist sowieso verrückt, was auf diesem ersten Monatsblatt alles zusammenkommt, von den winzigen tranchierten Wachteln bis zum nicht gerade zarten Herzog, der unter seinem Bärenfellhut und mit der lapislazuliblauen Robe leicht auszumachen ist.

Über 70 war Jean de Berry, als er nach mehreren auch nicht gerade karg ausgeschmückten Gebets- oder Stundenbüchern die „Très Riches Heures“ in Auftrag gab. Im Zoom erkennt man die kräftig gewordenen Krähenfüße um die Augen. Aber Jugend vergeht, was am Ende bleibt, ist die Kunst. Der Herzog wusste schon, wie man nach der Ewigkeit greift und die eigene Persönlichkeit dabei noch geschickt unterbringt.

Berry hatte keine Lust auf Kriege, er sammelte lieber Kunst

Obwohl er selbst nie die Krone trug, war Johann Sohn, Bruder und Onkel französischer Könige. Außerdem regierte er einige Jahre für seinen minderjährigen und dann geistig erkrankten Neffen Karl VI. Der Duc hätte diese Machtkonstellation sicher noch besser ausspielen können, doch das Kriegführen überließ er seinem Bruder Philipp dem Kühnen, der einen teuren Feldzug nach dem anderen unternahm, während sich im Hause Berry die Schatzkammern füllten. Und als überaus frommer Mann investiert Jean auch in Stundenbücher.

Die Mischung aus Gebeten, Ausschnitten aus Evangelien, Andachtstexten und einem Kalender mit kirchlichen Feiertagen, Heiligenfesten und Monatsdarstellungen lassen Christliches und Profanes ganz nonchalant verbinden. Wenn man so will, sind sie Begleiter durch den Alltag und eine Plattform für die vielfältigsten Miniaturen. Die „Très Riches Heures“ machen da keine Ausnahme, aber in ihrer Ausstattung und außerordentlichen Qualität sind sie freilich ein Solitär.

Die Brüder Limburg müssen eine ziemlich ruhige Hand gehabt haben, denn dieses Schloss vom Oktoberblatt aus den „Très Riches Heures“ muss man stark vergrößern, um die winzigen Menschen vor den Schlossmauern zu erkennen - beim Ratschen, Flanieren und Arbeiten. © Exposition Les Trés Riches Heures du duc de Berry / RMN Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Drei blutjunge Flamen liefern Spitzenkunst

Über das magische Limburg-Trio ist nicht viel bekannt. Dass die um 1385 in eine Maler- und Bildschnitzerfamilie geborenen Brüder Paul, Johan und Herman virtuos unterwegs waren, sieht man. Doch wie schafften es drei blutjungen Burschen aus Flandern in so kurzer Zeit in die internationale Spitzenliga?

Ihr Onkel Johan Maelwael hatte die Brüder zur Ausbildung nach Paris vermittelt und bald in den höchsten Kreisen empfohlen. Erst wurden sie von Philipp II. von Burgund engagiert, dann 1404 von dessen Bruder Jean de Berry. Vor allem Paul, der älteste, tauschte sich intensiv mit dem Herzog aus und fast wichtiger: Die Limburgs hatten Zugang zu dessen Sammlungen und konnten die aktuelle Kunst und die Literatur, aber auch Astrolabien oder Gemmen und Münzen studieren.

Blick in den mittelalterlichen Alltag: Bauern bei der Feldarbeit - im Monat Juni. © Exposition Les Très Riches Heures du duc de Berry / RMN Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Im Stundenbuch tun wir einen Blick in den Alltag des Mittelalters

Anders ist es nicht zu erklären, dass hier das Perspektivische so gekonnt gelöst wird, sich Räume öffnen, dabei alles formal und farblich bravourös komponiert ist und einem das auch noch natürlich und realistisch vorkommt. Gerade durch das Personal meinen wir, direkt ins Mittelalter zu blicken.

Das Arbeiten bis ins kleinste Detail ist eine flämische und niederländische Spezialität - die Pinselstärke dürfte im mehrfachen Nullerbereich liegen. Doch bei den Proportionen ist die Beschäftigung mit den Italienern offenkundig. Die eleganten Damen verweisen wiederum auf die schönen Madonnen der internationalen Gotik und franko-flämische Porträts. Das ist in der Schau durch Leihgaben aus der National Gallery in Washington, der Morgan Library, selbstredend aus dem Louvre und vielen weiteren Häusern gut nachzuvollziehen.

Mittendrin wurden sie alle

von der Pest dahingerafft

In den Monatsdarstellungen sind lauter Schlösser dargestellt, die der Duc de Berry besaß oder die mit seinem Leben zu tun hatten. Hier sieht man Chateau de Vincennes, dort wurde der Herzog geboren. © Exposition Les Très Riches Heures du duc de Berry / RMN Grand Palais Domaine de Chantilly / Michel Urtado

Der Herzog hatte sowieso klare Vorstellungen. Seine eigenen und die mit seiner Vita verbunden Schlösser zieren sämtliche Monatsblätter - auf Schloss Vincennes, das mit seinen Türmen wie ein mittelalterliches Manhattan daherkommt, wurde er geboren.

Doch 1416, als alles fabelhaft im Gange war, hat vermutlich die Pest den Auftraggeber und seine drei Künstler dahingerafft. Bis das hochambitionierte Projekt durch Barthélémy d’Eyck und Jean Colombe noch zu einem Ende kam, sind mehr als 70 Jahre verstrichen. Das seither gebundene Buch wurde erst für die umfassende Restaurierung auseinandergenommen. Nach dem Ende der Ausstellung am 4. Oktober wandern die Blätter wieder zurück in den Einband. Und sicher ist: Einzeln wie jetzt in Klimavitrinen wird man die „Très Riches Heures“ nie mehr zu Gesicht bekommen.

"Les Très Riches Heures du Duc de Berry": Bis 4. Oktober 2025 auf Schloss Chantilly, mehr auf www. chateaudechantilly.fr. Der deutsche Katalog ist im Belser Verlag erschienen (384 Seiten, 69 Euro)