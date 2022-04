Nachtgeilerei am Schwabinger Tor: Skulpturen für die dunklen Stunden

Nachtgeilerei nennt Nikolai Tregor seine neue Galerie am Schwabinger Tor.

München - Nur ab Dämmerung wird ab Samstag die Nachtgeilerei von Nikolai Tregor in der Leopoldstraße 162 am Schwabinger Tor geöffnet sein. Denn: "Das Geheimnis liegt in der Dunkelheit. Was dann zu sehen ist, lässt sich nicht in Worte fassen", sagt der Künstler der AZ.

Ein "Doppelarsch" für 3.500 Euro

Seit Wochen drücken sich Leute bei ihm am Fenster die Nase platt, gespannt, was sich auf den 500 Quadratmetern mit den vielen, streng limitierten Kunstwerken tut, darunter ein "Doppelarsch" für 3.500 Euro, wobei dieser laut Künstler von zwei Frauen, aber auch zwei Männern stammen könnte.