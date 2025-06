Münchner Lenbachhaus: Auguste Herbin geht farbstark in die Abstraktion

Der französische Maler war mittendrin in der Pariser Avantgarde, er hat den Kubismus und vor allem die abstrakte Malerei mitentwickelt. Nun ist der Künstler im Lenbachhaus wieder zu entdecken - und man kann nur staunen

Sein Name ist selbst Kunstgängern nicht geläufig. Doch schon nach den ersten Bildern im Lenbachhaus fragt man sich ernsthaft, wie das sein kann. Die (Wieder)Entdeckung Auguste Herbins beginnt auch gleich mit einem eindringlichen Gemälde von 1907, das man freilich schon durch den Porträtierten kennt: Erich Mühsam ist bei einem Abstecher in Paris so famos getroffen, dass die Darstellung jede Fotografie hinter sich lässt und dabei künstlerisch aufregend inszeniert ist: vor fliederfarbigem Hintergrund und mit kardinalrotem Halstuch unter dem auffallend orangen Bart.

Herbin ignoriert Mühsams rotes Haupthaar, eigentlich dessen Markenzeichen, und verpasst dem Bohème-Anarchisten eine schwarze Lockenmähne. Das macht sich in der Komposition besser, wirkt stimmiger und demonstriert auch schon, dass dieser Maler ein Händchen für Farben hat. Ganz unabhängig von seiner Begeisterung für Vincent van Gogh und dessen Palette. Und er orientiert sich an Paul Cézannes Bildaufbau sowie an den sich spindelig zergliedernden Körpern.

Im Bateau-Lavoir übernimmt er Picassos Atelier

Aber das tun in dieser Zeit fast alle. Und Herbin ist mittendrin im Avantgarde-Geschehen, bewegt sich zwischen Picasso und Juan Gris, Kees van Dongen oder Otto Freundlich und malt sich 1910 bereits so reduziert markant, dass einem die Porträts der Neuen Sachlichkeit in den Sinn kommen.

Dabei musste sich Herbin regelrecht zur Kunst durchbeißen. 1882 wird er im nordfranzösischen Le Cateau-Cambrésis nahe der belgischen Grenze in eine Weberfamilie geboren. Geld für Augustes Interessen ist nicht da, und als es ihn 1901 nach Paris, ins Zentrum der Kunst zieht, folgen karge Jahre. Daran ändert sich auch nichts, als er 1909 im heruntergekommenen Bateau-Lavoir das Atelier übernimmt, in dem Picasso seine „Demoiselles d’Avignon“ ausgebrütet hat, um dann noch weiter zum Kubismus vorzudringen.

Auch Auguste Herbin landet beim „Jazz“ - hier in einer herrlichen Abstraktion von 1936. © Musée d’art moderne de Paris, VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Auguste Herbin experimentiert genauso mit dem Aufdröseln in geometrische Formen, doch im Gegensatz zu Picasso und Georges Braque favorisiert er eher kräftige Farben und tendiert überhaupt zur Fläche wie im herrlich durchmusterten Stillleben von 1913. Bis zum Ersten Weltkrieg bleibt das eine gegenständliche Kunst, dann entstehen 1915 erste abstrakte Bilder: Herbin nennt sie Kompositionen und pendelt zwischen Konstruktivem und Dekorativem, das stellenweise an eine Mischung aus Inka-Kunst und Art Deco denken lässt. Drei ungewöhnliche Hochformate bilden im Lenbachhaus ein beeindruckendes Triptychon.

Nur der Bart ist rot: Der Anarchist Erich Mühsam ließ sich 1907, als er sich kurze Zeit in Paris aufhielt, von Auguste Herbin porträtieren. © Galerie Lahumière Paris, alle Abbildungen © VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Virtuos wechselt Herbin die Stile

Dass der Galerist Léonce Rosenberg auf Herbin aufmerksam geworden ist, verschafft ihm endlich regelmäßige Einkünfte. In überschaubarem Maße, doch für den zurückhaltenden Künstler, der den Pinsel kaum aus der Hand legt, tun sich neue Möglichkeiten auf. Man ist überhaupt erstaunt, wie schnell und virtuos sich seine Kunst verändert, wie er von den postimpressionistischen Anfängen um 1900 ohne großes Vertun ins farbwild Fauvistische gleitet - und das fast noch vor den Fauvisten -, wie er den Kubismus auf seine ganz eigene koloristische Weise mitprägt, um dann, nach einer durchaus intensiven Auseinandersetzung mit der Abstraktion, in den 1920er Jahren, also zeitgleich mit dem Bauhaus und der De Stijl-Bewegung, wieder zur Figuration zurückzukehren.

Ein Stillleben mit Fruchtschale, Karaffe und Orangen, das Auguste Herbin 1912 gemalt hat. Abbildung: Collection Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands. © Rik Klein Gotink, VG Bild-Kunst Bonn 2025

Der Maler ist kein Vermarktungstalent

Die „Frau mit Kirschbaum“ von 1924 und die ein Jahr später entstandene „Landschaft mit rotem Haus“ überraschen. Solche Bilder lassen sich allerdings gut verkaufen, etwa an die niederländische Sammlung Kröller-Müller. Das sorgt für eine wirtschaftliche Entspannung, dann besinnt sich Herbin 1927 - da hat er sich vom Galeristen Rosenberg getrennt - doch wieder auf die Abstraktion. Und diese Werke aus den späten 20er und 30er Jahren sind vielleicht die schönsten in diesem Œuvre. Die Ideen seien auch ganz anders als die vorher verfolgten, schreibt der Maler, und: „Ich kümmere mich nicht um meinen Ruf, und weder Zufall noch Spiel noch Kalkül bestimmen meine Wandlung“.

Abstraktion mit gewissen Abstrichen: Auguste Herbin versieht diese späte Arbeit aus dem Jahr 1954 mit dem Titel „Parfum n˚2“. © Galerie Lahumière Paris, VG Bild-Kunst Bonn, 2025

Auch das erklärt, weshalb Herbin nicht die Rolle spielt, die ihm eigentlich zusteht. Das Klappern, das zum Handwerk gehört, liegt ihm nicht. Dabei hatte er schon in seiner frühen Phase gute Kontakte. Der in Paris tätige Kunsthändler und Sammler Wilhelm Uhde vermittelt ihm einen Besuch in Hamburg und bittet Alfred Lichtwark, den visionären Direktor der Hamburger Kunsthalle, Herbin bei seinem Malaufenthalt zu unterstützen.

Herbin interessiert sich selbst für Goethes Farbenlehre

Er lernt Sammler kennen, die Bilder erwerben, die Münchner Galerie Goltz hat Herbin zeitweise im Programm. Ohnehin kann er in Frankreich regelmäßig ausstellen, ganz ungeschickt ist der Künstler also nicht, aber letztlich will er sich auf sein Schaffen konzentrieren. Ob er nun malend durch die Lande reist oder Möbel und Masken herstellt, ob er auf Kalkmörtel freskiert oder sich mit Goethes Farbenlehre beschäftigt. Dass er in diesen romantischen Gefilden irgendwann landen würde, ist bei einem so grandiosen Koloristen fast zu erwarten.

„Auguste Herbin“, bis 19. Oktober im Lenbachhaus, Di bis So 10 bis 18, Do bis 20 Uhr