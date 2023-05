Landschaftsmaler August Seidel: München vor 140 Jahren

Lehel: Am Stadtmühlbach in der Pfarrstraße wird im 19. Jahrhundert noch Bauholz angeschwemmt. In der Wirtschaft "Beni am Bach" holten sich die Arbeiter von der Maximilianstraße gern gesottene Würste.

© Abb. aus dem Buch: "August Seidel, Romantische Aquarelle von Alt-München"