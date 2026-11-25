Im Münchner Museum Fünf Kontinente taucht man tief in den Kosmos des jahrhundertealten Kabuki-Theaters ein, das selbst im modernen Japan höchst populär ist

Ziemlich eindrucksvoll: Natori Shunsen bzw. Nakamura Kichiemon I 1925 in der Rolle des Samurai Mitsuhide, der durch einen schwerwiegenden Verrat an seinem Herrn Berühmtheit erlangt hat.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente 6 Ziemlich eindrucksvoll: Natori Shunsen bzw. Nakamura Kichiemon I 1925 in der Rolle des Samurai Mitsuhide, der durch einen schwerwiegenden Verrat an seinem Herrn Berühmtheit erlangt hat.

Dieses kostbare Kabuki-Kostüm dürfte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein, also noch vor der Öffnung Japans.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente 6 Dieses kostbare Kabuki-Kostüm dürfte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein, also noch vor der Öffnung Japans.

Utagawa Toyokuni - Künstlername Sawamura Tanosuke II - im Jahr 1813 als Osono, also in einer weiblichen Rolle. Frauen wurden im Kabuki-Theater von Männern gespielt.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente 6 Utagawa Toyokuni - Künstlername Sawamura Tanosuke II - im Jahr 1813 als Osono, also in einer weiblichen Rolle. Frauen wurden im Kabuki-Theater von Männern gespielt.

Toshusai Sharaku hat 1794 Otani Oniji III in der Rolle des skrupellosen Samurai-Dieners Edobei festgehalten - schielend und damit höchst emotional sowie mit kleinen fiesen Händchen.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente 6 Toshusai Sharaku hat 1794 Otani Oniji III in der Rolle des skrupellosen Samurai-Dieners Edobei festgehalten - schielend und damit höchst emotional sowie mit kleinen fiesen Händchen.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinete 6 Utagawa Kunisadas Farbholzschnitt „Das Schicksalsgewebe der drei Zeitalter“ von 1857 spielt auf die schicksalhaften Verstrickungen über Epochen hinweg an.

1858 zeigt Utagawa Kunisada den Schauspieler Ichikawa Janjuro IX in der Rolle des berüchtigten Samurai-Kommandanten Shinozuka Shigehiro. Der lebte im 14. Jahrhundert und war für seine sagenhafte Kraft bekannt.

Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente 6 1858 zeigt Utagawa Kunisada den Schauspieler Ichikawa Janjuro IX in der Rolle des berüchtigten Samurai-Kommandanten Shinozuka Shigehiro. Der lebte im 14. Jahrhundert und war für seine sagenhafte Kraft bekannt.

Mehr Theater geht nicht. Schauspiel, Musik, Tanz - alles gehört hier zusammen. Und man fragt sich trotz der beträchtlichen kulturellen Unterschiede, wie Richard Wagner auf Kabuki reagiert hätte. Der Komponist, der die Texte zu seinen Opern selber schrieb und die Idee des Gesamtkunstwerks konsequent in seinem Festspielhaus in Bayreuth verfolgt hat, wäre womöglich hingerissen gewesen. Nur kam er mit dem fernöstlichen Bühnenereignis gar nicht erst in Berührung.

Nach der Öffnung kam es in Europa zu einer regelrechten Japan-Euphorie

Japan hatte sich im frühen 17. Jahrhundert und damit gleich nach der Entstehung des Kabuki rigoros abgeschottet. Bis auf ein paar Berichte von Kaufleuten oder Missionaren drang so gut wie nichts in den Westen. Und die Öffnung des Landes in den 1860er Jahren hat sich besonders unter den Malern ausgewirkt und eine regelrechte Japan-Manie ausgelöst.

Sie betraf vor allem die Holzschnitte, ohne die auch das Kabuki-Theater und schon gar keine Ausstellung über dieses Bühnenphänomen auskommt. Das Museum Fünf Kontinente besitzt eine exquisite Sammlung solcher Drucke. Und nun taucht man hier tief in diesen faszinierenden fremden Kosmos ein, der bis heute von einem enormen Traditionsbewusstsein bestimmt ist.

Utagawa Toyokuni - Künstlername Sawamura Tanosuke II - im Jahr 1813 als Osono, also in einer weiblichen Rolle. Frauen wurden im Kabuki-Theater von Männern gespielt. © Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente

Männer spielen Frauen und geben in der Mode den Ton an

Wobei das nicht ganz zutrifft. Es gibt zwar den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse und passend dazu klassische Heldensagen, Alltägliches wie Liebes- und Beziehungsdramen oder die beliebten Geistergeschichten. Doch in diesem Massen- und Überwältigungstheater werden durchaus aktuelle politische Debatten eingewoben, und selbst eine „Star Wars“-Adaption gibt es mittlerweile als Kabuki-Version. Von den Mangas ganz zu schweigen.

Allerdings ist der Weg dann meistens umgekehrt: Kabuki-Stücke werden in Comic-Serien übertragen. Manga-Zeichner entwerfen aber auch Theaterplakate. Und im Merchandising werden ohnehin alle Strippen der Popkultur gezogen. Von Stickern und T-Shirts bis zu Sammel-Figürchen und furchterregenden Masken.

Toshusai Sharaku hat 1794 Otani Oniji III in der Rolle des skrupellosen Samurai-Dieners Edobei festgehalten - schielend und damit höchst emotional sowie mit kleinen fiesen Händchen. © Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente

Geister der Ermordeten treiben den Täter in den Wahnsinn

Gerade die Gespenstergeschichten sind nichts für schwache Nerven. Da spukt schon mal der Geist eines heimtückisch ermordeten Gesellen durch die Szenen, um blutige Rache zu üben. Oder die Katze des Gemeuchelten erscheint mit übernatürlichen Kräften und treibt die Täter in den Wahnsinn. Und wenn geschielt wird, sind die Emotionen auf dem Höhepunkt. Es kann genauso komisch bis absurd zur Sache gehen. Das zeigen vier kurze Filme, an denen man staunend hängen bleibt.

Andernfalls wäre Kabuki auch nicht bis in unsere Tage so erfolgreich und von einem Kult begleitet, der seinesgleichen sucht. Das Salär der berühmtesten Schauspieler darf man ruhig mit dem heutiger Fußball- und Footballheroen vergleichen. Entsprechend begehrt und teuer waren ihre Holzschnittporträts. Doch so weit musste man erst einmal kommen.

Ein paar Jahre waren nichts in einer typischen Schauspielerausbildung. Die durchlief man praktischerweise in einer der traditionsreichen Familien, das Erbe wurde ja weitergereicht. Der vielleicht bekannteste Bühnenclan geht auf Ichikawa Ebizo zurück, der sich von 1675 an Ichikawa Danjuro nannte. Seit 2022 trägt der 1977 geborene Horikoshi Takatoshi diesen Bühnennamen in der mittlerweile 13. Generation.

Üblicherweise wird die Aufgabe an den jeweiligen Sohn weitergegeben, es können aber auch Verwandte oder adoptierte gute Schauspieler in eine solche Folge gelangen. Töchter kamen dabei nicht infrage. Eine Frau hatte zwar die allererste Kabuki-Truppe geführt, doch das war den mächtigen Shogunen ein Dorn im Auge. Wegen der „Nähe zur Prostitution“, hieß es. Deshalb wurden weibliche Rollen von Männern übernommen. Man kennt das vom antiken Theater und - parallel zu den Anfängen des Kabuki - auch aus der Shakespeare-Zeit in England und anderen prüden Bühnenphasen.

Dieses kostbare Kabuki-Kostüm dürfte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden sein, also noch vor der Öffnung Japans. © Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente

Fantasievolle Kostüme aus traumhaften Stoffe

Schauspieler, die in Frauenrollen schlüpfen, werden als Onnagata bezeichnet, und gerade bei den populären Darstellern gingen Bühne und Alltag ineinander über. Das heißt, ein Onnagata lebte nicht selten als Frau und wurde von der weiblichen Bevölkerung dann sogar als Vorbild oder „Rolemodel“ betrachtet. Übrigens auch in modischer Hinsicht. Was ein Onnagata trug, war angesagt und nachzuahmen.

Vor den edlen Stoffen und Kimonos in der Ausstellung kann man das leicht nachvollziehen. Alles maßgefertigt natürlich. Und auch hier gibt es Familien wie die Miyamotos, die seit mehreren Generationen Stoffe für das Kabuki-Theater weben. In geschmackvollen Farben, mit mehr oder weniger prächtigen Mustern, manchmal von Goldfäden durchwirkt.

Wer mag, ratscht und isst während der Vorstellung

Der Aufwand war und ist immens. Doch die Theater in Tokio, Kyoto und Osaka florieren nach wie vor und wurden im 20. Jahrhundert nicht ohne Grund für große Zuschauerzahlen angelegt. Geblieben ist in diesen modernen Bauten ein Steg quer durch den Zuschauerraum. Auf dem betreten und verlassen die Schauspieler die Bühne.

Dort durften ab dem späten 18. Jahrhundert auch die Musiker Platz nehmen. Zuvor hatte sich das mehr oder weniger große Ensemble mit seinen Langhalslauten, Trommeln, Flöten und Holzklappern hinter einem Vorhang zu verstecken, und man muss wieder an Wagner und sein verdecktes Orchester denken. Dass die Gäste essen, ratschen und weiß Gott was sonst alles treiben, hätte sich dann weniger in sein höchst ambitioniertes Konzept gefügt, war aber noch zu Mozarts Zeiten völlig normal.

Ziemlich eindrucksvoll: Natori Shunsen bzw. Nakamura Kichiemon I 1925 in der Rolle des Samurai Mitsuhide, der durch einen schwerwiegenden Verrat an seinem Herrn Berühmtheit erlangt hat. © Nicolai Kästner/Museum Fünf Kontinente

Tolle Posen - aber erst nach langwierigem Schminken

Die Holzschnitte rund ums Kabuki-Theater sind dann noch mal ein Höhepunkt für sich. Mit Geisterszenen, die so bizarr wie kunstvoll sind, „Diven“ in tollen Posen oder kämpfenden Helden. Mit Theateralltäglichem wie dem langwierigen Schminken - jede sichtbare Hautpartie muss weiß sein. Mit Utagawa Kunisadas bis ins kleinste Detail dargestellten Theatersaal, der letztes Jahr auch in der Bayerischen Staatsbibliothek zu sehen war. Und mit eindringlichen Porträts. 13 Drucke des mysteriösen Toshusai Sharaku sind darunter. Der konnte Gefühle und Gesten so zuspitzen, dass einem noch heute die Luft wegbleibt.

„Kabuki. Schauspiel, Drucke, Fankultur“ im Museum Fünf Kontinente München, bis 2. Mai 2027, Di bis So 9.30 bis 17.30 Uhr, Maximilianstraße 42, Programm auf museum-fuenf-kontinente.de