Johannes Vermeer: Von der Kunst, die Zeit anzuhalten

Eine herausragende Ausstellung in Dresden feiert Johannes Vermeer.

Das Amouröse lag immer schon in der Luft. Denn natürlich denkt man beim Papier, das Johannes Vermeers junge Frau so intensiv im Blick hat, unwillkürlich an einen Liebesbrief. Zumal sie mit ihren leicht geröteten Wangen nichts um sich herum wahrzunehmen scheint, weder die Obstschale noch den voluminös drapierten Teppich.

Das Schriftstück wirkt schon etwas abgegriffen, es dürfte also nicht das erste Mal sein, dass sie die Nachricht liest - am Fenster, wo das Licht am besten ist. Sperrangelweit steht es offen, das verweist nicht nur bei Vermeer in die Ferne. Wo mag er nur sein? Der Seemann? Kaufmann? Vielleicht sogar der Forscher?

"Brieflesendes Mädchen" mit nacktem Amor

Ganz sicher konnte man sich dennoch nicht sein. Es lag ja auch im Bereich des Möglichen, dass das Mädchen einen Brief von Verwandten liest - die Bedeutung der Briefkultur in der Frühen Neuzeit lässt sich kaum überschätzen -, dass sie ein Gedicht lernt oder einen Vertrag studiert. Gerade unter den Bessergestellten der holländischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts hatten Frauen im europäischen Vergleich mit den höchsten Bildungsgrad, die meisten konnten lesen und schreiben. Und dass sie die Geschäfte führten, während ihre Männer irgendwo auf der Welt Gewürze, Seidenstoffe oder Tulpenzwiebeln besorgten, war völlig normal.

Also durfte die Briefleserin mit ihrer Geschichte über die Jahrhunderte immer ein wenig im Ungewissen schweben, bei allen mehr oder weniger dezenten Hinweisen. Das ist der Reiz solcher Bilder. Doch nun haben wir Gewissheit: Ein feister Amorknabe dominiert die leere graue Fläche, auf der unser Hirn früher so feine Pirouetten drehen konnte. Wenig schmeichelhaft schiebt er die Wampe aus diesem Bild im Bild und blickt dem Betrachter auch noch frontal entgegen.

Mit seinen strammen Beinen hat Amor außerdem einen Auftrag ausgeführt. Als Hüter der Tugend musste er die Larven vor ihm zertreten und damit das Sinnbild von Täuschung und falscher Liebe beseitigen. Schön und her ist das, aber auch sehr moralisch.

Übermalt wurde der blonde Bursche bald schon, nachdem das "Brieflesende Mädchen am Fenster" zwischen 1657 und 1659 vollendet worden war - die entsprechenden Röntgenaufnahmen sind seit 1979 bekannt. Bis vor vier Jahren war man allerdings der Meinung, Vermeer hätte sich selbst korrigiert: um die Szenerie aufzuräumen und - modernes Wunschdenken - um unserer Fantasie Raum zu verschaffen.

"Frau mit der Waage": 1826 für Spottpreis verscherbelt

Aus die Maus. Es war eine fremde Hand, die das Gemälde bald nach dem frühen Tod Vermeers im Jahr 1675 zum Rembrandt umfrisieren sollte. Der Meister aus Amsterdam lag durchgehend hoch im Kurs, und mit seinen Bildern war viel Geld zu machen, während Vermeer immer mehr in die Vergessenheit geriet. In München etwa nahm das aus heutiger Sicht schon tragisch absurde Züge an, denn die unfassbar fein gearbeitete "Frau mit der Waage" wurde 1826 für einen Spottpreis verscherbelt. Max I. Joseph, Vater des kunstmanischen Ludwig I., hatte das Gemälde einst erworben, nach seinem Tod landete es weit unten auf der Veräußerungsliste als günstiges Objekt "von einem unbekannten Maler".

Man kann sich das heute nicht mehr nachvollziehen, und erst zur Zeit der Impressionisten wurde der Maler, der so kunstvoll "Vom Innehalten" erzählt, wieder entdeckt und bald mächtig gefeiert. Dass unter diesem vielsagenden Titel nun immerhin elf Gemälde Vermeers und damit fast ein Drittel seines Œuvres in Dresden gezeigt werden, ist zumindest in Deutschland eine Sensation. Und das angereichert mit durchweg erstklassigen Werken von Vermeers Kollegen wie Gabriel Metsu, Gerard ter Borch oder Pieter de Hooch.

Zu Vermeers Dresdner Briefleserin, die mit ihrem freigelegten Amor verständlicherweise den Mittelpunkt der Schau bildet, sind Leihgaben wie die "Briefleserin in Blau" (1663) sowie die "Straße in Delft" (1658) aus dem Rijksmuseum gekommen, die erwähnte "Frau mit der Waage" (1664) durfte die National Gallery of Art in Washington verlassen (2013 war sie schon einmal in München zu sehen und nach Dresden wird sie wohl mit Reiseverbot belegt), die "Junge Dame mit Perlenhalsband" (1662/65) stammt aus der Berliner Gemäldegalerie und der "Geograf" (1669) aus dem Frankfurter Städel.

Das ist eine gut getroffene Auswahl, wenngleich man jeden Vermeer nimmt, der sich bietet. Aber die um 1670/72 und damit über zehn Jahre nach der Dresdner Briefleserin entstandene "Junge Frau am Virginal stehend" aus der National Gallery in London hat ebenso einen Amor über sich - den Zwillingsbruder. Weitere Liebesgötter sind auf der "Unterbrochenen Musikstunde" aus der New Yorker Frick Collection sowie beim "Schlafenden Mädchen" aus dem Metropolitan Museum of Art auszumachen. Und in Vermeers Nachlass ist das Gemälde eines "Cupido" aufgeführt, das er wohl sein Malerleben lang im Fundus geführt haben muss.

Figuren, für die die Zeit stehengeblieben ist

Den Pigmentexegesen ist jedenfalls nicht zu widersprechen, und man hat ja nun auch ein von gelblichem Firnis befreites gereinigtes Bild von umwerfender Leuchtkraft - und einer glasklaren, bedeutungsschweren Aussage, die über das vordergründig Amouröse hinausgeht. Das muss noch eine Weile sacken, gleichwohl passt diese Version der Briefleserin womöglich sogar besser zu den stillen Solistinnen, die innehalten, um über ihr Leben zu sinnieren, über Eitelkeiten und die Vergänglichkeit und nicht zuletzt über das "rechte" Sein in einer Welt, die so ungemein sinnlich und lockend erscheint.

Das vermitteln die Stillleben und genauso wie die Genreszenen zwischen harmlosem Ankleiden bei der täglichen Toilette (Gerard Dou) bis zur handfesten Verkupplung. Dieser Vermeer ist ja nicht vom Himmel gefallen, auch wenn man Superstars wie ihn nur allzu gerne zu Solitären stilisiert. Zumindest in der Breitenwirkung kommt das so an.

Gleichwohl sticht Vermeer heraus. Nicht mit Details wie seinem Amorknaben, aber mit seinen in sich gekehrten Figuren, für die die Zeit stehengeblieben ist - und in der Folge auch für all die Menschen, die in diesen Bildern Ruhe finden und im besten Fall der Welt ein wenig abhandenkommen. Das war immer schon die Qualität einer Kunst, die Vermeer par excellence vor Augen führt und die inzwischen wichtiger denn je geworden ist. Sofern wir uns die Zeit nehmen.

"Johannes Vermeer. Vom Innehalten" bis 2. Januar 2022 in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Zugang über Buchung eines Zeitfensters unter www.skd.museum Besucherservice Telefon 0351/49 14 2000