Der Königsplatz war Teil des Public-Viewing-Konzepts zum Champions-League-Finale in München. Die Fußballfans haben nicht den besten Eindruck hinterlassen, wie der Direktor der Antikensammlungen jetzt beklagt.

Public Viewing des Champions-League-Finales am Königsplatz in München – am Samstag war es ein Fest, am Sonntag gab es Katerstimmung auf einem der schönsten Plätze in München.

Großveranstaltungen auf dem Königsplatz sind bei den dortigen Museen wenig beliebt. Zu diesem Thema erreichte uns eine Mail von Florian Knauß, dem Direktor der Staatlichen Antikensammlungen und der Glyptothek, die in den beiden unter Ludwig I. errichteten Gebäuden untergebracht sind.

Aufräumarbeiten nach dem Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain am Montag. Der Königsplatz war abgesperrt. Dort war für das Finale ein sogenannter „Fan Meeting Point“ eingerichtet. Fotos: Wolfram Kastl

"Auch wir freuen uns mit den Franzosen und wollen gerne glauben, dass es friedlich blieb – anders als in Paris", schreibt Knauß. Aber seit Mittwoch sei es für Besucher und Mitarbeiter nur über Umwege möglich gewesen, die beiden Museen zu erreichen sowie von einem Haus zum anderen zu gehen. Und noch am Montagmorgen hätte der Königsplatz verheerend ausgesehen, so Knauß.

"Meine Mitarbeiter und ich haben uns schon fast daran gewöhnt, dass die Grünfläche seit Monaten kaum mehr als Rasen bezeichnet werden kann, obwohl die Konzertsaison noch gar nicht begonnen hat. Aber so viel Dreck und Glassplitter auf Schotterwegen und Grasflächen wie nach diesem Champions-League-Finale habe ich in 24 Jahren nicht erlebt".

Laut Knauß sei das Gebäude der Antikensammlungen mit Graffiti beschmiert worden. Auch weitere Sachbeschädigungen habe es gegeben.

An einer Wand der Staatlichen Antikensammlungen stehen von Fußballfans hinterlassene Kritzeleien. Nach dem Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain in München sind große Müllberge zurückgeblieben. Der Königsplatz war abgesperrt. Dort wurde für das Finale ein sogenannter "Fan Meeting Point" eingerichtet. © Wolfram Kastl

"Wie gesagt, wir sind keine Spaßbremsen, schauen auch gerne Fußball, aber es tut uns weh, dass solche Kollateralschäden an der schönsten Platzanlage der Stadt und an denkmalgeschützten Bauten von der Landeshauptstadt leichtfertig in Kauf genommen werden."