Haare machen Lust in der Kunsthalle

Warum sind wir so auf Haare fixiert? Eine großartige Ausstellung der Kunsthalle München führt das Phänomen in allen Facetten vor Augen

Die Künstlerin Laetitia Ky lässt Haarformationen sprechen und sagt mit „Fighter“ dem Rassismus raffiniert den Kampf an.

LIS10 Gallery, Copyright Laetitia Ky 8 Die Künstlerin Laetitia Ky lässt Haarformationen sprechen und sagt mit „Fighter“ dem Rassismus raffiniert den Kampf an.

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin / Christoph Schmidt, Public Domain Mark 1.0 8 Diese Frisur vergisst man nicht: Sandro Botticelli hat hier vermutlich Simonetta Vespucci, das It-Girl der Renaissance, porträtiert.

Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München, Dauerleihgabe der HypoVereinsbank, Foto Nicole Wilhelms 8 Anne-Marie-Louise, Comtesse de Sorcy, hat 1790 schon wieder auf natürliches Haar gesetzt. Jacques Louis David schuf dieses hinreißende Porträt der jungen Frau.

Auch Denker wie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) brauchten eine kunstvoll ondulierte Perücke. Hier ein Büstenausschnitt für die Statue des Leibnizdenkmals in Leipzig, 1881-1883

Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Albertinum, Skulpturensammlung, Foto Reinhard Seurig / Hans-Jürgen Genzel 8 Auch Denker wie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) brauchten eine kunstvoll ondulierte Perücke. Hier ein Büstenausschnitt für die Statue des Leibnizdenkmals in Leipzig, 1881-1883

Wie das ausgeht, wissen wir ja. Und praktisch: Die verführerische Eva bedeckt auf Salvador Viniegra y Lasso de la Vegas Gemälde „Der erste Kuss“ von 1891 gleich noch Adams Scham.

Photographic Archive, Museo Nacional del Prado, Madrid 8 Wie das ausgeht, wissen wir ja. Und praktisch: Die verführerische Eva bedeckt auf Salvador Viniegra y Lasso de la Vegas Gemälde „Der erste Kuss“ von 1891 gleich noch Adams Scham.

Entweder man will sie loswerden oder sie können nicht üppig genug sein. Kommt halt drauf an, wo die Haare wachsen. Für eine gute Frisur geben manche Unsummen aus. Der Rest des Körpers soll dagegen glatt sein wie ein Baby-Popo. Und das sind gerade mal zwei Aspekte, die in der Ausstellung der Kunsthalle München in den Fokus rücken.

Auch Denker wie Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) brauchten eine kunstvoll ondulierte Perücke. Hier ein Büstenausschnitt für die Statue des Leibnizdenkmals in Leipzig, 1881-1883 © Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ Albertinum, Skulpturensammlung, Foto Reinhard Seurig / Hans-Jürgen Genzel

Jeder weiß es und „Haar Macht Lust“ sagt es auch schon: Haare zeigen, wer das Sagen hat, und mehr noch wie wir gesehen werden und welche Position wir einnehmen wollen. Denn das zum Auftakt präsentierte Auftürmen von Locken und Strähnen kam in absolutistisch-barocken Zeiten nicht von ungefähr. Wer die prächtigsten Perücken trug, stand weit oben im Hofstaat. Und dann brauchte der Coiffeur schon mal eine Leiter, um seine kunstvollen Kreationen zu vollenden. Marie Antoinette trug so einen Pouf bei der Krönung Ludwigs XVI., daraufhin wurde die Turmfrisur blitzartig zum Must-have unter den adligen Damen.

Anne-Marie-Louise, Comtesse de Sorcy, hat 1790 schon wieder auf natürliches Haar gesetzt. Jacques Louis David schuf dieses hinreißende Porträt der jungen Frau. © Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Neue Pinakothek München, Dauerleihgabe der HypoVereinsbank, Foto Nicole Wilhelms

Monsieur Voltaire ohne Perücke? Schaut mickrig aus

Dieser opulente, von Drahtgestellen und Kissen gestützte Höhendrang war nicht nur aufwendig, sondern besonders kostspielig. Kein Wunder, dass solche Extravaganz für die Verschwendungssucht der Aristokratie stand. Deshalb zog man nach der Französischen Revolution, die bekanntlich das Königspaar den Kopf gekostet hatte, natürliches Haar vor. Jacques Louis Davids Porträt der jungen Anne-Marie-Louise Thélusson ist ein hinreißendes Beispiel für den neuen Trend. Wobei der Philosoph und Aufklärer Voltaire mit fein ondulierter Perücke einiges hermacht und mit bloßem Haupt arg mickrig und geradezu hinfällig ausschaut.

Je mehr Haar, desto vitaler

Haarpracht steht ja doch für Vitalität. Um die übermenschlichen Kräfte des biblischen Samson war’s geschehen, nachdem Delila ihm seine sieben Locken gekappt hatte. Das kam fast einer Kastration gleich. Nicht ohne Grund ließen sich Priester im alten Ägypten den Kopf als Zeichen des Zölibats und der sexuellen Enthaltsamkeit rasieren. Im Abendland kennt man bei den katholischen Klerikern die Tonsur, während Nonnen ihr Haar unter einem Velan oder Schleier verbergen und damit ihre Eitelkeit ablegen.

Wie das ausgeht, wissen wir ja. Und praktisch: Die verführerische Eva bedeckt auf Salvador Viniegra y Lasso de la Vegas Gemälde „Der erste Kuss“ von 1891 gleich noch Adams Scham. © Photographic Archive, Museo Nacional del Prado, Madrid

Frau Venus, die Göttin der Schönheit, ist auf sämtlichen Darstellungen mit einer veritablen Mähne gesegnet, je länger, desto verführerischer. Genauso macht die Femme fatale des 19. Jahrhunderts von dieser Wirkung regen Gebrauch und zieht ihren ritterlichen Galan hinab ins wässrige Unglück.

Urmutter Eva verdeckt mit dem Reizvollen die Scham

Urmutter Eva kann mit ihrem Haar sogar die eigene und Adams Scham kokett verbergen. Und will man eine Frau demütigen und bloßstellen, schert man ihr die Haare. Prostituierten ist es so ergangen oder auch den Französinnen, die sich im Zweiten Weltkrieg mit Deutschen eingelassen haben.

Was aber, wenn die klassischen Muster durcheinandergeraten? Im zentralen Saal irritiert eine nackte Mutter mit ihrem Baby, denn unter ihrem flotten Kurzhaarschnitt und dem traditionellen roten Punkt auf der Stirn - auch ein Zeichen der Hindus für eine verheiratete Frau - trägt die Inderin einen ordentlichen Schnauzbart.

Haariger Protest: Nico Koster hat 1969 das Bed-in von John Lennon und Yoko Ono festgehalten und ,oz „Hair Peace“ betitelt. © Privatsammlulng

Für Steph Wilsons Fotoserie „Ideal Mothers“ hat sie ihn angeklebt. Señora Delicado de Imaz, einer 1836 von Vicente López Portaña minutiös porträtierten Adligen, wuchs dagegen das Haar von selbst um den Mund. Die reich geschmückte Dame mit ihrer Biedermeier-Frisur hat sich daran offenkundig nicht gestört.

Ein Bart kann sogar eine Zwangsehe

verhindern

Der Heiligen Wilgefortis, auch unter dem Namen Kümmernis bekannt, half der Bart freilich, einer Zwangsverheiratung zu entgehen. Der liebe Gott hat nachgeholfen. Im Normalfall hadern Frauen mit einer übermäßigen Körperbehaarung, da hat Barbara Ursler bestimmt keine Ausnahme gemacht. Zumal die Augsburgerin, die bereits in der Geburtsanzeige als „Missgeburt“ bezeichnet wurde, an der seltenen Hypertrichose litt. In Michael van Beck fand sich dennoch ein Ehemann, es ist aber schwer zu sagen, ob der nicht eher das Show-Potenzial sah. Zwischen 1637 und 1668 wurde die fast vollständig behaarte Barbara quer durch Europa als Jahrmarktsensation vorgeführt. Allerdings hat sie auch für ihr erlesenes Cembalospiel und ihr Sprachtalent Beifall erhalten.

In Shakespeares „Macbeth“ tragen die drei Hexen „Beards“ und seien daher „nicht als Frauen zu betrachten“, heißt es. Dabei kommt nicht nur im elisabethanischen England gleich noch die moralische Abwertung hinzu. Denn was so sehr aus dem „natürlichen“ Schema fällt, muss tendenziell schlecht sein.

Mit dem Song "Rise Like a Phoenix" hat Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen den ersten Preis abgeräumt. Foto Gonzales Photo/Christian Hjorth © Gonzales Photo/Christian Hjorth imago-images.de

Conchita Wurst hat alles auf den Kopf gestellt

Conchita Wurst, die Kunstfigur des Sängers Tom Neuwirth, hat diese vermeintlich normalen Rollenbilder vor mehr als zehn Jahren herrlich durcheinandergewirbelt und beim Eurovision Song Contest noch auf einer denkbar prominenten Plattform. In der Kunsthalle steigt Conchita zwar nicht wie Phönix aus der Asche, hat aber als bärtige Mondsichelmadonna einen adäquaten Auftritt.

Haarig bleibt es trotzdem, die Conchitas müssen wohl weiter provozieren. Bei allen androgynen Modeerscheinungen. Und politisch ist die Sache ohnehin, vom offenen getragenen Haar todesmutiger Iranerinnen bis zum haarsträubenden „Pencil Test“. Während des Apartheid-Regimes in Südafrika wurden Stifte in die Frisur gesteckt. Fielen sie zu Boden, galt man als „weiß“. Ausgestanden ist das alles noch lange nicht.

„Haar Macht Lust“ bis 4. Oktober, täglich von 10 bis 20 Uhr, Katalog (Hirmer, 336 Seiten, 29 Euro in der Kunsthalle)