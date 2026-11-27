Donata Wenders zeigt in der Münchner Leica-Galerie Schwarzweiß-Porträts – darunter Pina Bausch und James Franco, bewusst anonym.

Wir stehen vor einem großformatigen Schwarzweiß-Bild, es kommt einem bekannt vor, weil es ein häufiges Motiv ist. Man schaut auf das Schild: "Malecón, 1998". Und sofort hat man einen Soundtrack im Ohr: den "Buena Vista Social Club" aus dem Film von Wim Wenders.

Seit den Dreharbeiten von Wim Wenders „Perfect Days“ gibt es auch eine „Komorebi“-Serie: „From The First Night“. © Wenders Images

Ja, es ist ein schönes Nebenprodukt", sagt Donata Wenders: "Nebenprodukt nicht, weil es weniger wertvoll ist. Ich hatte nur nicht viel Zeit neben dem Dreh, aber da war so ein besonderes Licht und Wetter. Ich warte normalerweise immer, bis keine Autos auf einem Bild sind. Ich finde Autos immer hässlich und fotografiere daher kaum noch auf der Straße. Aber da habe ich mich gefreut, dass einer dieser schönen Schlitten vorbeifährt. Und so ist er am Rand dann auch gerade noch so drin."

Wenders fotografiert überwiegend schwarz-weiß. Hätte das Bild von Havanna auch in Farbe funktioniert? "Es war viel gleißendes Licht, der Himmel aber grau, der Asphalt leuchtete, die feuchte Kaimauer … Aber es war gar nicht viel Farbe da. Und farbig würde es etwas anderes ausstrahlen, als ich mir vorgestellt habe. Ich finde es gerade so schön. Mein Mann hingegen ist Farbfotograf."

© Wenders Images

Donata Wenders ist seit 1995 Fotografin, nach einem kommunikationswissenschaftlichen Studium an der Freien Universität Berlin, mit Schwerpunkt Fotografie. Sie arbeitete als Kamerafrau und ist seit 1993 mit Wim Wenders verheiratet - und seine Set-Fotografin. Auch ein schönes Schwarzweiß-Porträt von ihm - mit einer Fotokamera in der Hand - hängt in der Ausstellung "Reading Time" in der Münchner Leica Galerie.

"Ich sehe die Farb- und die Schwarzweiß-Fotografie wie bei einem Maler. Er malt sein Gemälde in Farbe und hat den Anspruch, dass es fertig komponiert ist, abgeschlossen. Aber zuvor hat er Skizzen gemacht, Studien, oft als Bleistiftzeichnungen. Und die sagen viel über die Gedanken, die dahinterstehen. Wie verhält man sich zu einer Person, was interessiert einen, welche Handhaltungen werden da ausprobiert? Und das ist es, was mich interessiert, das mache ich mit meinen Fotografien. Mich interessiert nicht die Oberfläche, sondern das Gefühl, die Stimmung, das Wesen - ja, der Geist einer Situation, ohne dass man das jetzt zu metaphysisch nimmt. Und es ist sehr schwer, ein Farbfoto zu machen, das nicht vor allem die Realität abbildet", erklärt Wenders.

Donata Wenders bei der Eröffnung der Ausstellung in der Maffeistraße. © Schulz / Leica Galerie

Das wiederum überrascht, denn natürlich sind auch die ausgestellten Fotografien von Donata Wenders "fertig" und "komponiert". Beim Betrachten der Bilder hat man das Gefühl, nicht vor digitalen Werken zu stehen, alles wirkt fein, aber auch handwerklich. Das beginnt schon damit, dass manchmal das Papier eine Struktur hat, wie handgeschöpft - Donata Wenders bestätigt das auch: "Ich liebe das Haptische."

Aber fotografiert sie wirklich noch analog? "Ich habe zehn Jahre gebraucht, um von der analogen zur digitalen Fotografie überzugehen, weil ich dann dachte, ich will ja kein Dinosaurier werden. Aber die Arbeit in der Dunkelkammer war mir wahnsinnig wichtig. Ich habe mit den Bädern und der Chemie gespielt, vieles ausprobiert." Ein Foto wirkt, als ob es beim Entwickeln kurzzeitig ausgetrocknet sei und ein Rissmuster entstanden ist, wie eine getrocknete Erdkruste. "Ja, das war ein Effekt im Entwicklungsbad, der für einige, wenige Sekunden entstanden ist. Ich habe dann versucht, ihn zu wiederholen und festzuhalten." Und ein paar Bilder weiter an den Wänden steht man vor einer kleinformatigeren Serie, in die eine digitale Fotografie auf einer Metallplatte eingraviert ist - eine Fotogravur. "Auch die digitalen Fotografien zeige ich gerne wieder haptisch."

Ob James Franco oder Pina Bausch - alle in Anonymität

Viele Porträts sind zu sehen, bekannte Gesichter, die aber in der Bildbeschreibung nicht ausdrücklich genannt werden: wie der Schauspieler und Regisseur James Franco, wie er ein Skript liest, lässig hinterm Steuer in einem Auto. Oder Pina Bausch - das markante Gesicht in leichter Unschärfe. Die Bildunterschriften nennen die Prominenten nicht immer.

Die Faszination und Spannung des Gedruckten: „News in Warsaw“ (2006) © Wenders Images

Was ist beim Porträtieren das Wichtigste? "Dass der andere sich sicher fühlt und sich daher öffnen kann", sagt Wenders. Sie hat eine offene, zugewandte Art, eine angenehme Stimme, und bei alledem hat man immer das Gefühl, dass sie sich selbst nicht zu wichtig findet, dem Gegenüber Raum lässt: "Die Frage, au weia, was erwartet mich jetzt? Oder: Wie soll ich aussehen?, muss sich verflüchtigen, damit gute Bilder entstehen können."

Und plötzlich sieht man auf den Bildern, wie Wenders das auch ganz konkret macht: Da ist zum Beispiel Wasserdampf zwischen der Kamera und der Porträtierten ("Portrait in Haze") oder die zerritzte Scheibe eines Straßenbahnfensters. "Ich fotografiere auch keine Menschen anonym auf der Straße, wenn man sie erkennen kann." Und so sieht man in Warschau einen Passanten, der beim Gehen lesend die Zeitung vor dem Gesicht hat - und man denkt an die Werbeserie der "FAZ": "Dahinter steckt immer ein kluger Kopf."

Donata Wenders arbeitet eng mit der Firma Leica zusammen und wirkte auch bei Leica-Projekten wie dem Film "100 Years of Leica - My point of view" als Kamerafrau mit, in dem ihr Mann Wim Wenders seine Leica M8 präsentiert. Die Leica Galerie in der Münchner Altstadt umfasst über 100 Quadratmeter. Von den meisten Fotos gibt es eine Auflage von sieben Stück, kaufen kann man sie auch. Sie kosten zwischen 800 und 4000 Euro.

Seit den Dreharbeiten von Wim Wenders' "Perfect Days" gibt es auch eine "Komorebi"-Serie: "Das Sonnenlicht, das durch die Blätter von Bäumen fällt, reflektiert die spielerische Schönheit des Lebens und ist auch eine Erinnerung daran, wie kostbar das Hier und Jetzt ist", sagt Wenders.

Sie hat auch das Berliner Regierungsviertel mit dem Bundeskanzleramt fotografiert. Und sofort wirkt die Schwere von Axel Schultes’ Bau fast leicht wie japanische Bauten aus Holz und Papier.

Bis 23. Januar, Maffeistraße 4, Mo bis Fr von 10 bis 19 Uhr und Sa 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei