„Das Geheimnis von Velázquez“? Aus allem funkelt die Wahrheit

Stéphane Sorlat versucht in seiner Filmdoku,das „Geheimnis von Velázquez“ zu lüften. Naturgemäß kann das nicht funktionieren, ist aber schön zu verfolgen

Man bemerkt auf Velázquez‘ beeindruckender „Übergabe von Breda“ gar nicht, dass der Hintergrund ziemlich leer geblieben ist. Doch kein Wunder, Diego Velázquez war nie in Breda, und wozu etwas im Detail ausführen, wenn die Musik vorne so intensiv und vor allem menschlich spielt?

Hoch zu Ross machen gekrönte Häupter gleich noch mehr her. Diego Velázquez hat dieses Spiel virtuos beherrscht, aber die hohen Herrschaften keineswegs nur einfältig bejubelt. Hier ein Blick in einen Velázquez-Saal des Prado in Madrid.

Was für ein verheißungsvoller Einstieg! Erst hört man ihn nur mit seiner markanten Stimme aus dem Off erzählen: dass Diego Velázquez im Alter nichts Konkretes mehr gemalt, sondern nur noch geheimnisvolle Wechselwirkungen erfasst habe. Dass seine Malerei wie eine luftige Welle über die Oberfläche gleite. Und dann sitzt auch schon Jean-Paul Belmondo in der Badewanne - mit einem Buch.

Die Szene stammt aus Jean-Luc Godards „Elf Uhr nachts“. Da liest Belmondo einem kleinen Mädchen aus Élie Faures sehr poetisch verfasster Velázquez-Biografie von 1903 vor. In diesem Band erklärt der Arzt und Kunstschriftsteller seinen Helden Velázquez zum „geheimnisvollsten aller Maler“.

Hofmalerei mit subversiven Details

Für den französischen Regisseur Stéphane Sorlat ist das der Aufhänger. Mit seiner Filmdokumentation will er nichts weniger als „Das Geheimnis des Velázquez“ ergründen. Eine Annäherung ist dieser dritte Teil einer aufwendigen „Prado-Trilogie“ geworden - nach Hieronymus Bosch und Francisco de Goya. Und keine schlechte.

Lauter Bilder im Bild: Diego Velázquez’ „Las Meninas“ von 1656 ist ein vielbesuchter Höhepunkt im Prado in Madrid. © Neue Visionen Filmverleih

Man gewinnt einen guten Eindruck von der Entwicklung dieses Barockmalers aus dem überbordenden Sevilla, der sehr wohl weglassen konnte, und vom sagenhaften Talent. Sorlat taucht ein in den gedanklichen Kosmos dieses menschenfreundlichen Künstlers, der den Hofmalerjob grandios erfüllt und doch auch subversive Details in seine Werke einbaut: Zum Beispiel ist das Königspaar in „Las Meninas“ („Die Hoffräulein“) winzig klein und entsprechend unscharf in den Hintergrund verfrachtet. Das weckt beim Betrachter den Eindruck, er würde sich dort selbst im Spiegelbild begegnen.

Psychologische Tiefe, auch bei Randfiguren

Der Hofstaat rückt mindestens so sehr ins Blickfeld wie die kindlich zauberhafte Infantin, und man könnte allein über die Meninas einen Film drehen. Von der sogenannten Zwergin kommt man schnell zu den Benachteiligten und Gebrechlichen, zu den Randfiguren, die wir heute, in wohlmeinenden inklusiven Zeiten, etwas zu sehr als solche betrachten.

Velázquez gab ihnen fast mehr psychologische Tiefe als hohen Häuptern, sein Naturalismus ignorierte Hierarchien. Man denke an Velázquez’ Assistenten Juan de Pareja, einen schwarzen Sklaven, dessen Freilassung er betreibt und den er auf seiner Italienreise eindringlich porträtiert.

Was bei Sorlats wie bei vielen dieser Dokus allerdings schnell anstrengend wird, ist die Inflation an Stimmen. Jede Facette muss in einen solchen Film einfließen. Das macht auch diese Unternehmung unübersichtlich, nervös - ausgerechnet bei einem Maler wie Velázquez! - und stellenweise sogar banal.

Dalí ist unfassbar überheblich,

Bacon voller Bewunderung

Umso mehr genießt man Salvador Dalís Überheblichkeit (Velázquez und er seien die Größten, der Typus Schnurrbart der Beweis) und Francis Bacons in astreinem Französisch vorgetragene Bewunderung. Der Ire hat sich wahrlich an Velázquez abgekämpft, vom Porträt des Papstes Innozenz X. gibt es um die 45 Variationen. Der wenig sympathische Kirchenmann traf 1650, beim ersten Blick, auch den Punkt: „Troppo vero“, „zu wahr“.

R: Stéphane Sorlat (F, 90 Min.)