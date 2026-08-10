Ausstellung in der BMW Welt in München: Alle Art Cars an einem Ort
Der Start war rasant und sollte ein einmaliges Kunsterlebnis bescheren: 1975 entwarf Alexander Calder eine „rollende Skulptur“ für das 24-Stunden-Rennen von Le Mans – und damit das erste BMW Art Car.
Das Auto kam bei der Präsentation in Paris so gut an, dass eine Serie ihren Anfang nahm. Alle zwei Jahre wurden Künstler und seit 1991 mit Esther Mahlangu auch Künstlerinnen eingeladen, einen BMW – vom 3.0 CSL bis hin zum M Hybrid V8 – zu gestalten.
20 sind es inzwischen und nun erstmals in der Münchner BMW Welt an einem Ort versammelt. Darunter auch Olafur Eliassons „BMW H2R Project“ aus reflektierendem Metall, das mit mehreren Schichten gefrorenen Wassers überzogen ist – „eine poetische Reflexion über Nachhaltigkeit“...
Bis 31. August in der BMW Welt, Am Olympiapark 1, täglich von 9 bis 18 Uhr, Eintritt frei
- Themen:
- BMW
- BMW Welt
- Kultur
- Olympiapark
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen