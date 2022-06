Kunst & Geschichte erleben: "Zeppelin – das Musical"

Eine Vision wird Realität: Ralph Siegels Lebenstraum, "Zeppelin – das Musical", ist nach der Weltpremiere in Füssen seit Mai 2022 wieder im Festspielhaus Neuschwanstein zu sehen.

13. Juni 2022 - 06:37 Uhr

Fünf Jahre hat Ralph Siegel an seinem Traum gearbeitet: Ein Musical über Ferdinand Graf von Zeppelin sowie den letzten Flug der Hindenburg auf die Bühne zu bringen. Am 16. Oktober 2021 war es dann so weit: unter tosendem Applaus feierte Ralph Siegels "Zeppelin" in Füssen seine Welturaufführung.

Ab Mai 2022 wird der Zeppelin dann erneut auf der Bühne des Festspielhauses abheben. " " stellt der Geschichte des visionären Konstrukteurs Graf Zeppelin in einer parallelen Handlung dem letzten Flug der Hindenburg gegenüber. Somit spannt das Musical einen beeindruckenden Bogen vom Beginn bis zum Ende einer Ära. Der Absturz des Luftschiffes LZ 129 "Die Hindenburg" gilt als einer der tiefgreifendsten Momente in der Geschichte des 20. Jahrhunderts und hat sich in die Köpfe der Menschen weltweit eingebrannt.

"Zeppelin - Das Musical" setzt gekonnt geschichtliche Ereignisse rund um das Luftschiff Hindenburg und Graf Zeppelin in Szene – und bietet dabei beste Unterhaltung. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Geschichtsunterricht und beste Unterhaltung

Mit dem Berliner Buchautor Hans Dieter Schreeb, fand Ralph Siegel einen kongenialen Historiker und Partner. Siegel selbst schrieb die Liedertexte und die Musik. Eine Mischung aus kritischem Geschichtsunterricht, bester Unterhaltung und emotionaler Lovestory.

Stefanie Gröning als Isabella und Patrick Stanke als Ferdinand Graf Zeppelin. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Auf der über 1.000 Quadratmeter großen Bühnenfläche sorgt neben dem prominent besetzten Cast und dem ausgefeilten Bühnenbild ein zehn Meter langer, 2,50 Meter breiter, funkferngesteuerter Zeppelin für faszinierende Eindrücke aus der Ära der Luftschifffahrt. Die intern als "Hindenburg 1" und "Hindenburg 2" bezeichneten Luftschiff-Modelle sind absolute Unikate, die eigens für konstruiert und gebaut wurden. Innerhalb der Luftschiffhülle sorgt unbrennbares Helium für den notwendigen Auftrieb und verhindert ein vergleichbares Schicksal wie es die seinerzeit mit Wasserstoff gefüllte Hindenburg ereilte.

Eine Show die man gesehen haben muss. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Das Musical "Zeppelin" wird kein sogenanntes "Compilation- Musical" sein, bei dem man wie bei "Mamma Mia" oder "Ich war noch niemals in New York" eine Story um schon bestehende Nummern baut. Auf keinen Fall sollte es gar eine Retrospektive auf das Wirken und Schaffen des erfolgreichsten Schlagerkomponisten Deutschlands werden. Es geht darum historische Gegebenheiten in eine stimmige Story einzubauen. "Hier konnte ich mich von einer völlig neuen Seite zeigen", betont Siegel, "so haben die Zuschauer Ralph Siegel noch nicht erlebt und sicher auch nicht erwartet."

Strahlende Gesichter nach einer gelungenen Aufführung. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Das Festspielhaus als idealer Aufführungsort

Wo dieses Meisterwerk seinen Platz finden sollte, war Siegel schnell klar. "Das hat mich sofort begeistert, die außergewöhnliche Bühne, die Architektur, die einzigartige Lage und vor allem das Team um Theaterdirektor Benjamin Sahler“, schwärmt Ralph Siegel.