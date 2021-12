Klassik am Odeonsplatz 2022  das perfekte Geschenk zu Weihnachten

Jetzt Tickets sichern. Verschenken Sie ein unvergessliches Erlebnis! Klassik am Odeonsplatz, das schönste Open-Air-Event in München mit Top-Stars und Highlights der Klassik.

Romantik und Filmmusik bei Klassik am Odeonsplatz 2022. Am 9. und 10. Juli 2022 verwandelt sich der Odeonsplatz wieder in Münchens schönste Open-Air-Bühne: Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und die Münchner Philharmoniker laden bei Klassik am Odeonsplatz zu hochkarätigen Konzerten ein.

© Pro Events

Unvergessliche Momente erleben

Sichern Sie sich jetzt die besten Karten für Klassik am Odeonsplatz, denn die Veranstaltung ist jedes Jahr restlos ausverkauft.

Natürlich eignet sich Klassik am Odeonsplatz auch ideal als Weihnachtsgeschenk für Ihre Liebsten.

© Marcus Schlaf

Was gibt es schöneres, als ein Erlebnis zu verschenken – ein unvergessliches Event mit Top-Stars und bedeutenden Werken der Klassik in einer unvergleichbaren Atmosphäre.

© Astrid Ackermann/Bernhard Bürklin

International renommierte Stars

Zwei Meisterwerke der Romantik mit Ohrwurmgarantie erklingen am Samstag, 9. Juli 2022 beim Konzert der Münchner Philharmoniker unter der Leitung Ihres Chefdirigenten Valery Gergiev: Der international renommierte Geiger Leonidas Kavakos interpretiert zusammen mit dem Orchester Pjotr Iljitsch Tschaikowskys Violinkonzert D-Dur, op. 35. Nach der Pause erfüllt Antonín Dvoráks berühmte Symphonie Nr. 9 e-moll "Aus der Neuen Welt“ den lauen Sommerabend mit sehnsuchtsvollen Klängen.

© Marco Borggreve

Einen Tag später, am Sonntag, 10. Juli 2022, feiert Sir Simon Rattle seine Premiere bei Deutschlands stimmungsvollstem Klassik-Open-Air. Der zukünftige Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks widmet seinen ersten Auftritt auf der Bühne in der Feldherrnhalle der großen Tradition symphonischer Filmmusik mit Highlights von Korngold, Raskin, Rozsa und John Williams aus Filmen wie Ben Hur, Indiana Jones, Harry Potter und Star Wars. Solistin des Abends ist die Violinistin Veronika Eberle.

© Eberle

Weitere Informationen:

Karten von 19 Euro bis 94 Euro gibt es ab sofort bei München Ticket, Tel.: 089 54 81 81 400, , BRticket, Tel.: 0 800 / 59 00 594 (gebührenfrei), sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos unter .