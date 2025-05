Zweiter "Das Kanu des Manitu"-Trailer: So reagieren die Fans

Drei Monate vor dem Kinostart gibt ein zweiter Trailer weiteren Vorgeschmack auf "Das Kanu des Manitu". Viele Fans freuen sich auf die Western-Parodie von und mit Michael Bully Herbig - und äußern sich lobend zu den neuen Einblicken.

Die Spannung steigt: Nach 24 Jahren kommt am 14. August Michael Bully Herbigs (57) Western-Fortsetzung "Das Kanu des Manitu" in die Kinos. Ein zweiter Trailer hat nun weitere Einblicke in die Parodie gegeben, die an den Erfolg von "Der Schuh des Manitu" anknüpfen will. Der Film von 2001 gilt mit mehr als 11,7 Millionen Besucherinnen und Besuchern als einer der erfolgreichsten deutschen Filme aller Zeiten. Die Reaktionen der Fans auf den neuen Trailer sind eindeutig.

"Ich liebe jetzt schon alles daran"

Viele Fans zeigen sich in den sozialen Netzwerken begeistert. auf Herbigs Instagram-Account finden sich zahlreiche positive Kommentare. "Die Rosa Rumba Ranch macht mich jetzt schon fertig", heißt es etwa zu einigen Lach-Smileys. "Ich liebe jetzt schon alles daran!", lässt ein anderer Fan wissen. Andere schwärmen von Michael Bully Herbig als "der einzige Filmemacher in Deutschland, der diesen Hollywood-Film-Look & Feel richtig hinbekommt". Seine Filme - wie auch der neue Trailer - wirkten "wie eine US-Produktion mit deutschen Schauspielern".

Der Trailer offenbart: Die Hauptfiguren haben sich in dem "neuen Kapitel" nach der langen Zeit äußerlich kaum verändert. Auch Abahachis Zwillingsbruder Winnetouch (ebenfalls Herbig) tritt darin auf. Er verrät, dass er nun die Tanz- und Fechtschule Rosa-Rumba-Ranch betreibt.

Darum geht's in dem Film

Nachdem das Filmplakat schon Hinweise auf die bisher nur grob skizzierte Handlung offenbarte und der erste Trailer im Dezember 2024 das "größte Abenteuer aller Zeiten" versprach, gibt auch der zweite Trailer Einblicke zum Inhalt des Streifens: Apachen-Häuptling Abahachi (Herbig) und sein Blutsbruder Ranger (Christian Tramitz) gelangen in die Fänge einer neuen Bande. Zwar können sie dank ihres alten Kumpels Dimitri (Rick Kavanian) und seiner neuen Helferin Mary (Jasmin Schwiers) noch einmal dem Galgen entgehen. Doch das alles war nur der Anfang, denn die Banditen haben es auf das legendäre Kanu des Manitu abgesehen.