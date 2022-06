Zurück aus der "Schauspiel-Rente": Cameron Diaz dreht Netflix-Film

Cameron Diaz beendet ihren Ruhestand. Für einen Netflix-Film soll sie mit einem berühmten Kollegen vor der Kamera stehen.

Cameron Diaz (49) hat offenbar genug vom Ruhestand. Für einen Netflix-Film mit dem Titel "Back in Action" soll sie zurück vor die Kamera kommen. . In dem Streifen wird sie neben Oscarpreisträger Jamie Foxx (54) zu sehen sein.

Über die Handlung der Actionkomödie ist laut "Deadline" noch nichts bekannt. Feststehen soll aber bereits, dass Seth Gordon (45, "Kill the Boss") Regie führt - nach einem Drehbuch, das er zusammen mit Brendan O'Brien geschrieben hat.

Hilfe von Tom Brady

. Der Hollywood-Star postete einen Audioclip eines Telefongesprächs mit Diaz. Die verrät darin, dass sie "so aufgeregt", aber auch "ängstlich" darüber sei, wieder in die Schauspielerei einzusteigen. Diaz sagt: "Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weißt du?"

Tipps für ihre Rückkehr soll sie anschließend von Tom Brady (44) bekommen, den Foxx zu dem Gespräch dazu holt. Der 44-Jährige ist seit kurzem Experte für solche Dinge: Der NFL-Star kündigte im Februar seinen Rücktritt an, was er wenige Wochen später wieder rückgängig machte. Darüber scherzen die drei Stars auf Twitter. Was genau Brady in Richtung Diaz zu sagen hatte, gibt es auf dem Mitschnitt nicht zu hören. Zu dem Beitrag schrieb Foxx noch: "Es gibt kein Zurück mehr. @CameronDiaz und ich sind Back in Action - unser neuer Film mit @NetflixFilm. Die Produktion beginnt später in diesem Jahr!!"

Cameron Diaz hatte ihren Rücktritt von der Schauspielerei im Jahr 2018 verkündet. Ihr letztes Film-Engagement hatte der "3 Engel für Charlie"-Star im Jahr 2014 in der Musicalverfilmung "Annie" - ebenfalls an der Seite von Jamie Foxx. Seit Januar 2015 ist Diaz mit dem Musiker Benji Madden (43) verheiratet. Im Dezember 2019 wurden sie Eltern einer Tochter.

