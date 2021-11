Zoë Kravitz lobt Robert Pattinsons Verwandlung in "The Batman"

Kann Robert Pattinson den Superhelden Batman glaubhaft verkörpern? Sein Co-Star Zoë Kravitz schwärmt jedenfalls in den höchsten Tönen.

Dass im kommenden DC-Blockbuster "The Batman" Schauspieler Robert Pattinson (35) in die Rolle des Dunklen Ritters von Gotham City schlüpft, sorgte im Vorfeld nicht nur für Jubel. Sein Co-Star Zoë Kravitz (32) die Gemüter der Comic-Fans und beteuert, dass "Rob perfekt für diese Rolle" ist. "Er war unglaublich. Seine Verwandlung war nicht von dieser Welt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Die Tochter von Musiker Lenny Kravitz (57) schlüpft im Film von Matt Reeves (55) in die Rolle von Selina Kyle, besser bekannt als Catwoman. Auch für den Filmemacher fand sie gegenüber "Variety" liebe Worte: "Matt Reeves hat so viel Herz und die Figuren sind ihm unheimlich wichtig. [...] Ich hoffe, dass die Fans es lieben werden, denn wir haben so viel Herzblut hineingesteckt."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Geduld bis März 2022 gefragt

Ob die "Batman"-Anhänger Pattinson als Bruce Wayne ähnlich begeistert aufnehmen wie Kravitz, wird sich im kommenden Jahr zeigen. Voraussichtlich am 3. März 2022 soll die düstere Comic-Verfilmung in die deutschen Kinos kommen.