Wird Spider-Man die diesjährigen Oscars moderieren?

Die Oscar-Verleihung am 27. März 2022 wird erstmals seit vier Jahren wieder einen Host haben. Schwingt sich gar ein Marvel-Star für diese Ehre auf die Bühne?

Erstmals seit 2018, als Jimmy Kimmel (54) durch die 90. Ausgabe der Academy Awards führte, werden die Oscars am 27. März dieses Jahres wieder einen Gastgeber oder eine Gastgeberin haben. Dies gab Craig Erwich, der Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment, .

Erst am vergangenen Montag wurde mitgeteilt, dass Erwich auch 2022 die Geschicke bei der prestigeträchtigen Preisverleihung lenken wird - zum nunmehr siebten Mal in Folge. Die Entscheidung zurück zum Host dürfte aufgrund der katastrophalen Einschaltquoten des vergangenen Jahres gefallen sein, bei der mit etwas über zehn Millionen Zuschauer nur rund ein Drittel im Vergleich zu 2019 einschaltete.

Coup dank Tom Holland?

Laut "The Hollywood Reporter" könnte es in knapp zweieinhalb Monaten zu einem regelrechten Coup kommen. Zwar ist noch nicht offiziell mitgeteilt worden, wer durch den Abend führen soll. Angeblich sollen die Veranstalter aber mit Tom Holland (25) Kontakt aufgenommen haben, schon Interesse an dem Job als Gastgeber bekundet hatte. Mit "Spider-Man: No Way Home" hat Holland den erfolgreichsten Film der Corona-Pandemie abgeliefert, zudem gilt der sympathische Brite als Publikumsliebling.