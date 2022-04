Will Ferrell steigt bei "Barbie"-Film ein

Will Ferrell steigt bei "Barbie" ein. Der Komiker spielt in dem Film über die legendäre Plastikpuppe an der Seite von Margot Robbie und Ryan Gosling. Das Projekt ist bereits seit 2014 in der Mache.

12. April 2022 - 09:13 Uhr | (smi/spot)

Will Ferrell steigt beim "Barbie"-Film ein. © AdMedia/ImageCollect

Will Ferrell (54) ergänzt das Ensemble von "Barbie". Der Schauspieler unterschrieb für den Film um die berühmte Puppe aus dem Hause Mattel. Margot Robbie (31) verkörpert die Titelfigur. An ihrer Seite spielt Ryan Gosling (41) Barbies Freund Ken. Will Ferrell soll laut "The Hollywood Reporter" den Boss einer Spielzeugfirma darstellen. Ob es sich dabei um den Barbie-Hersteller Mattel handelt, ist noch nicht bekannt.

Details über die Handlung von "Barbie" gibt es ebenfalls noch nicht. Quellen sollen dem "Hollywood Reporter" aber verraten haben, dass es sich um eine Meta-Story handelt. Die Geschichte könnte also auf mehreren Ebenen spielen. Dafür würde die Verpflichtung von Ferrell als Spielzeugfabrikant neben Margot Robbies Barbie und Ryan Goslings Ken sprechen. Ferrell spielte bereits in einem ähnlichen Projekt mit. In "The Lego Movie" (2014) spielte er den Vater eines Jungen, der die im Lego-Stil animierte Story in seinem Kinderzimmer entwarf. "Barbie": Seit acht Jahren in der Mache Ein Realfilm über Barbie wurde schon 2014 angekündigt. Komikerin Amy Schumer (40) war für die Titelrolle vorgesehen. 2019 übernahm Margot Robbie. Die "Suicide Squad"-Darstellerin produziert den Film auch. Regie bei "Barbie" führt Indie-Ikone Greta Gerwig (38, "Little Women", "Lady Bird"). Ihr Ehemann Noah Baumbach (52, "Marriage Story") schrieb mit ihr das Drehbuch. "Barbie" soll 2023 in die Kinos kommen. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.