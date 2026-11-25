Mit Hund, Herz, Faust und Frau: In der packenden Filmbiografie "I Play Rocky" glänzt Anthony Ippolito.

Breitbeinig steht er vor dem Team von "Rocky", dieser Grant Bader (Trevor St. John). Denn wenn es ums Choreografieren von Boxkämpfen geht, ist dieser Alpha-Typ mit Cowboy-Hut der einzig Richtige. Sagen jedenfalls die Filmproduzenten Irwin Winkler (P.J. Byrne) und Robert Chartoff (Toby Kebbell). Nur einer sieht das anders, ist nicht begeistert vom immer gleichen "da-da-da-daaaaaa!"-Rhythmus der Faustschläge. Sein Name: Sylvester Stallone (Anthony Ippolito), junger und damals völlig unbekannter Autor und Hauptdarsteller von "Rocky".

Am Ende übernimmt dieses Greenhorn, das in seinem Leben noch nie geboxt hat, die Kampf-Choreografie. Setzt alles auf eine Karte, auf seinen Instinkt. Und behält damit Recht.

Der Amerikanische Traum ist hier am stimmigsten

Vor 50 Jahren kam "Rocky", diese vielleicht stimmigste filmische Verkörperung des "Americans Dreams", in die Kinos. Bis heute hat dieser oscargekrönte Aufsteigerfilm, der Sylvester Stallone über Nacht berühmt machte, nichts von seiner Kraft, von seinem harten Punch verloren.

Sylvester Stallone heute. © picture alliance/dpa/Canadian Press via ZUMA Press

Warum also nicht hinter die Kulissen blicken, die Entstehungsgeschichte durchaus gewitzt nachzeichnen, dachte sich Regisseur Peter Farrelly ("Green Book") bei seinem Projekt "I Play Rocky".



Ein Volltreffer ist bereits die Besetzung. Dem wenig bekannten Anthony Ippolito gelingt es auf verblüffende Weise, die (nur in der Originalfassung) markant tiefe Stimme, den schleppenden Gang und die reduzierte Mimik von Stallone zu imitieren, ohne zur Selbstparodie zu verkommen. Ippolitos oscarreife Performance doppelt sich dabei mit der Biografie von Stallone, der vor dem Dreh von "Rocky" ein Niemand war. Stimmig zieht sich das Mantra des Boxklassikers: "Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst!" als roter Faden durch die Film-im-Filmbiografie. Denn von diesen Rückschlägen gab es für Stallone viele.

Anna Sophia Robb als die Frau an Stallones Seite. © Claire Folger

Der heute 80-jährige Hollywoodstar war kein Sunnyboy, kein Hingucker. Eine Nervenlähmung im Gesicht schränkte seine mimischen Möglichkeiten ein, sein Vater Frank (Matt Dillon) demütigte und schlug ihn. Und dennoch schaffte es Stallone, der sich und seine damalige Frau Sasha (stark: Anna Sophia Robb) mit Gelegenheitsjobs, darunter auch Auftritte in Softsexfilmen, über Wasser hielt, irgendwann sein Traumprojekt, seine "Rocky".-Geschichte an den Mann zu bringen.

Regisseur Peter Farrelly mit Anthony Ippolito. © IMAGO/ABACAPRESS

Problem: Seinen Film wollte man in Hollywood zwar produzieren, Stallone selbst aber nicht als Hauptdarsteller besetzen. Wunderbar zeigt "I Play Rocky" dann, dass geldige Verlockungen nicht immer alles sind, Idealismus, Talent und (Über)Mut manchmal wirklich Wunder bewirken können.

Sylvester Stallone - hier in Rocky II. © imago images/Cinema Publishers Collection

Und so richtet sich "I Play Rocky" mit seiner packenden, realistischen Nachzeichnung einer auf dem Papier mehr als unrealistischen Hollywood-Story charmant naiv nicht nur an Fans des Filmklassikers, sondern auch an junge Menschen, die das Träumen noch nicht aufgegeben haben.

Kino: Gloria, Mathäser, Royal

sowie Cinema, Museum (OV)

R: Peter Farrelly

(USA, 128 Min.)