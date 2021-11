"Wicked"-Verfilmung: Hauptrollen für Ariana Grande und Cynthia Erivo

Das Hit-Musical "Wicked" kommt mit Ariana Grande und Cynthia Erivo in den Hauptrollen auf die große Leinwand. Das haben die beiden bekannt gegeben.

Ariana Grande (l.) und Cynthia Erivo werden die Hauptrollen in "Wicked" spielen.

Ariana Grande (28) und Cynthia Erivo (34) werden in einer Verfilmung des Musicals "Wicked" die Rollen von Glinda und Elphaba spielen. Das haben die Sängerin und die Schauspielerin auf Instagram öffentlich gemacht.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Wir sehen uns in Oz"

Erivo eines Blumenstraußes mit einer Karte von Grande. Sie fühle sich mehr als nur geehrt, an der Seite von Erivo spielen zu dürfen, schrieb die Sängerin. "Ich kann nicht erwarten, dich zu umarmen. Wir sehen uns in Oz." eines Straußes mit einem Kärtchen von Erivo. "Herzlichen Glückwunsch, Miss A. Die Rolle ist wie für dich gemacht. Ich freue mich darauf, diese Musical-Reise mit dir zu teilen."

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

"In the Heights"-Regisseur Jon M. Chu (42) wird das Ganze umsetzen, wie Anfang des Jahres bereits bekannt wurde. Am Broadway verkörperten ursprünglich Idina Menzel (50) und Kristin Chenoweth (53) die Charaktere. "Wicked" erzählt die Vorgeschichte zu "Der Zauberer von Oz". Das Filmmusical mit Judy Garland (1922-1969), das auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Lyman Frank Baum (1856-1919) basiert, gilt heute als absoluter Klassiker.