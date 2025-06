"Wicked: For Good": Elphaba und Glinda kehren mit Trailer zurück

Nachdem "Wicked" im vergangenen Jahr erfolgreich auf der Kinoleinwand Premiere feierte, wurde nun der erste offizielle Trailer zum zweiten Teil "Wicked: For Good" veröffentlicht. Das können die Fans erwarten.

Der erste Trailer zu "Wicked: For Good" ist da. Ende vergangenen Jahres lief der erste Teil der Musicalverfilmung "Wicked" in den Kinos - mit Cynthia Erivo (38) als Elphaba und Ariana Grande (31) als Glinda in den Hauptrollen. Nun wurde unter anderem der Trailer zum zweiten Teil der "Der Zauberer von Oz"-Vorgeschichte veröffentlicht - und der verspricht - wie zu erwarten war - so einiges.

Der erste Film der Adaption des Broadway-Musicals endete damit, dass Elphaba - die vermeintlich böse Hexe - aus dem Land Oz floh. Der neue Trailer gibt nun einen Vorgeschmack darauf, wie sich die einstigen Freundinnen auf gegensätzlichen Seiten eines Kampfes um Gerechtigkeit wiederfinden. "Elphaba Thropp, ich weiß, dass du hier draußen bist", sagt Ariana Grande als Glinda, bevor sie sich umdreht - und ihrer einst besten Freundin gegenübersteht, die in ihr schwarzes Hexengewand gehüllt ist. "Es gibt kein Zurück. Das ist eine Sache zwischen dem Zauberer und mir", erklärt daraufhin die böse Hexe des Westens entschlossen.

Wie der Trailer ebenfalls zeigt, kehren neben Cynthia Erivo und Ariana Grande in den Hauptrollen auch weitere bekannte Gesichter auf die Kinoleinwand zurück: Jonathan Bailey (37) ist erneut als Fiyero zu sehen, Jeff Goldblum (72) spielt wieder den Zauberer von Oz und Michelle Yeoh (62) verkörpert Madame Morrible.

"Wicked: For Good" kommt im November in die Kinos

Basierend auf dem Roman "Wicked - Die Hexen von Oz" von Gregory Maguire (70) begeistert das gleichnamige Musical seit 2003 am Broadway. Das Buch stammt dabei von Winnie Holzman (70), die Songs von Stephen Schwartz (77). Für die Verfilmung der Vorgeschichte des Fantasyklassikers "Der Zauberer von Oz" tat sich das Duo erneut zusammen - gemeinsam mit Regisseur Jon M. Chu (45). Aufgrund des umfangreichen Materials wurde die Geschichte jedoch auf zwei Filme aufgeteilt.

Der erste Teil feierte bereits große Erfolge: gilt "Wicked" als umsatzstärkste Broadway-Adaption der Kinogeschichte und überholte damit "Mamma Mia" von 2008. Auch in der Preisverleihungssaison konnte der Film punkten - unter anderem mit zwei Oscars für das Kostüm- und Produktionsdesign. Der zweite Teil soll am 20. November 2025 in die deutschen Kinos kommen.