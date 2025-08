Wer wird der nächste James Bond? Tom Holland bekundet Interesse

Die Gerüchteküche brodelt, welcher Schauspieler Daniel Craig als Superspion James Bond beerbt. Mitfavorit Tom Holland schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von der derzeit vakanten Rolle.

In den vergangenen Wochen ist gewaltig Bewegung in den nächsten "James Bond"-Film gekommen. Nachdem die Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über das Agentenfilm-Franchise übernommen haben, steht auch das zentrale kreative Personal hinter den Kulissen jetzt fest: Seit rund einem Monat ist bekannt, dass "Dune"-Filmemacher Denis Villeneuve (57) inszeniert.

Tom Holland nennt Bond-Rolle "Höhepunkt der Arbeit in unserer Branche"

Erst am Donnerstag wurde "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (65) . Bleibt lediglich die Frage offen, welcher Schauspieler die Nachfolge von Daniel Craig (57) als Spion im Geheimdienst Seiner Majestät antreten wird. Immer wieder fällt in diesem Zusammenhang auch der Name von "Spider-Man"-Star Tom Holland (29).

Denn schon vor einigen Wochen aus dem Umfeld der Produktion berichtet hatte, sollen sich Amazon und die federführenden Bond-Produzenten Amy Pascal (67) und David Heyman (64) einen britischen Darsteller wünschen, der unter 30 Jahre alt ist. Als Favoriten nennt der Bericht neben Holland auch "Euphoria"-Star Jacob Elordi (28) und den unter anderem aus "Triangle of Sadness" bekannten Harris Dickinson (29).

Holland steht derzeit für zwei kommende Blockbuster vor der Kamera

Mitfavorit Tom Holland war indes am Donnerstag in der Küche von Starkoch Gordon Ramsay (58) zu Gast, . Bei der Gelegenheit fragte Ramsay seinen Landsmann, ob er gerne 007 auf der Kinoleinwand verkörpern würde.

"Das ist der Höhepunkt der Arbeit in unserer Branche", antwortete Holland, und gab zu verstehen, dass wohl "jeder junge britische Schauspieler" gerne diese ikonische Rolle spielen würde. Ein Interesse vonseiten des "Spider-Man"-Stars scheint also durchaus vorhanden zu sein. Zunächst werden Zuschauerinnen und Zuschauer den beliebten Darsteller allerdings erst in Christopher Nolans (55) mit Spannung erwartetem neuen Film "The Odyssey" und dem nächsten "Spider-Man"-Teil "Brand New Day" erleben. Beide Titel befinden sich derzeit in Produktion und sollen im kommenden Jahr in den Kinos erscheinen.