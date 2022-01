Wegen Corona: Golden Globes finden ohne Publikum statt

Wegen der stark ansteigenden Corona-Zahlen in den USA finden die diesjährigen Golden Globes ohne Publikum statt. Für anwesende ausgewählte Gäste gilt Booster- und PCR-Test-Pflicht.

Die diesjährigen Golden Globes werden nicht wie gewohnt ausgetragen. Am Sonntag (9. Januar) findet die Preisverleihung zum 79. Mal statt. Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) , dass die Preisverleihung ohne Publikum stattfinden wird. Grund dafür sind die stark steigenden Corona-Infektionszahlen.

Booster-Pflicht und Social Distancing

Für ausgewählte Mitglieder der HFPA und andere anwesende Gäste würden strenge Regeln gelten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten einen Impfnachweis vorlegen können, den Nachweis einer Booster-Impfung und einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zusätzlich gelte eine Maskenpflicht; bei der Platzierung der Gäste werde zudem auf einen Sicherheitsabstand geachtet. Ein roter Teppich soll nicht stattfinden.

Ob die Golden Globes per Livestream übertragen werden, ist nicht bekannt. Der Fernsehsender NBC wird die Awardshow erstmals nicht ausstrahlen. NBC reagiert damit auf die Korruptionsvorwürfe gegen die HFPA und deren Mangel an schwarzen Mitgliedern. Wie erfahren haben will, werde es deshalb auch keine berühmten Moderatoren an dem Abend geben.