Warum John Malkovich mit „Wild Horse Nine“ auf Oskarkurs ist

Martin McDonagh ist ein Meisterwerk gelungen: cool, tragikomisch, elegant, philosophisch, bewegend

Mariana di Girolamo und Ailín Salas spielen chilenische Studentinnen, die 1973 für den Sozialismus sind. Ob unsere CIA-Freunde sie retten?

Searchlight Pictures 6 Mariana di Girolamo und Ailín Salas spielen chilenische Studentinnen, die 1973 für den Sozialismus sind. Ob unsere CIA-Freunde sie retten?

Sam Rockwell und John Malkovich machen Urlaub auf den Osterinseln. Aber natürlich ist es kein gewöhnlicher Aufenthalt.

Searchlight Pictures 6 Sam Rockwell und John Malkovich machen Urlaub auf den Osterinseln. Aber natürlich ist es kein gewöhnlicher Aufenthalt.

Haben Agenten auch mal Urlaub? Jedenfalls sind Chris (li., John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) hier auf den Osterinseln. Aber alles wird ihre Freundschaft durchdringen und einholen: Auftragsmorde, Loyalitäts- und große Lebensfragen.

Diego Araya Corvalán/Searchligh 6 Haben Agenten auch mal Urlaub? Jedenfalls sind Chris (li., John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell) hier auf den Osterinseln. Aber alles wird ihre Freundschaft durchdringen und einholen: Auftragsmorde, Loyalitäts- und große Lebensfragen.

Bei Agentenfilmen gibt es oft klare Kategorien - wie bei „James Bond“: ein Held kämpft gegen das Böse. Eine spannendere Version hat Martin Scorsese - als Remake eines Hongkong-Films - 2006 geliefert: „The Departed“ mit Leonardo DiCaprio und Matt Damon. Hier steigert sich die Spannung ins Unermessliche, weil die Linien zwischen Polizei und Mafia durch zwei Doppelagenten durchbrochen werden.

Vom britisch-irischen Regisseur Martin McDonagh ist man Großes gewohnt, wie den tragikomischen Killerthriller „Brügge sehen und sterben“ (2008) oder das fanatische Gerechtigkeitsdrama „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017).

Mariana di Girolamo und Ailín Salas spielen chilenische Studentinnen, die 1973 für den Sozialismus sind. Ob unsere CIA-Freunde sie retten? © Searchlight Pictures

Mit „Wilde Horse Nine“ setzt McDonagh jetzt im Agentenmilieu noch Drehungen drauf. Denn einerseits sind Chris und Lee zweifelsfrei im gleichen Boot: als langjährige Mitarbeiter der CIA. Andererseits verläuft die Spannungslinie trotzdem zwischen den beiden. Es scheint immer wahrscheinlicher, dass Lee (Sam Rockwell) auf Chris (John Malkovich) angesetzt ist.

Denn im Angesicht seines nahen Krebstodes und unter Morphinen scheint Chris nicht mehr so zuverlässig. Jedenfalls plaudert er zu viel über Interna, oft etwas wirr, meist skurril philosophisch, jedenfalls frech, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Der Chef (Steve Buscemi) wird zunehmend nervös, auch weil Chris noch irgendwo sein Präzisionsgewehr aufbewahrt, mit dem zehn Jahre zuvor John F. Kennedy erschossen worden war.

Sam Rockwell und John Malkovich machen Urlaub auf den Osterinseln. Aber natürlich ist es kein gewöhnlicher Aufenthalt. © Searchlight Pictures

Jetzt aber ist man mit „Wild Horse Nine“ im Sommer 1973 in Chile, kurz bevor der US-Geheimdienst in seiner Kommunistenhysterie zusammen mit Teilen des Militärs den demokratisch-sozialistischen Präsidenten Salvador Allende wird wegputschen lassen. Denn wie sagt es die Studentin Monica (Mariana di Girolamo) so begeistert: „Er ist der erste demokratisch an die Macht gekommene Marxist.“ Und das will man im Weißen Haus unter Richard Nixon mit seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger auf keinen Fall so stehen lassen. Malkovich wird als einsamer weißer alter Mann dieser Monica - in einem Anflug von Sentimentalität - raten, am 11. September jedenfalls in Santiago de Chile nicht mitzudemonstrieren, denn er weiß von den US-Mordplänen, den vorbereiteten Folterkellern, dem Verschwindenlassen von linken Demokraten.

Director Martin McDonagh mit Tom Waits, der Malkovichs Bruder spielt. Searchlight Pictures. All Rights Reserved. © Searchlight Pictures

Aber was wird Lee mit Chris machen, denn sie sind hier nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Was wiederum sehr amüsant ist, weil beide berufsbedingt als Männer ohne große Sozialkontakte auch in ihrer Männerfreundschaft nicht mit offenen Karten spielen können. So entsteht ein geniales psychologisches Geflecht, aus dem eine nervöse Tragikomik erwächst, in einem fantastischen Film, der alle Genres - vom Agenten- über den Buddy-Film bis zum Politthriller - kunstvoll und kraftvoll vermengt.

Cool, spannend, auch skurril und tragikomisch

Und es geht um die Frage, woran man glaubt, wenn man sich zum Handlanger eines Verbrechens macht? Oder was es mit einem macht, Menschen „zu beseitigen“, nie enge Bindungen eingehen zu können und ständig lügen zu müssen. Und: Welche moralischen Seiten in einem Menschen vielleicht doch unverwüstlich ansprechbar bleiben? Chris beschäftigt auch die Frage, ob er als guter Katholik Selbstmord begehen darf und nach der Ermordung von rund vier Dutzend Menschen, noch in den Himmel kommen kann? All das lässt den Agentenfilm kunstvoll schillern.

Cast und Crew diesen September bei der Weltpremiere bei den 83. Filmfestspielen in Venedig. © Searchlight Pictures

John Malkovich hat bei den Filmfestspielen in Venedig gleich den Schauspielerpreis gewonnen und wer gesehen hat, wie er spielerisch und gleichzeitig todernst, abgebrüht und subtil sentimental diesen 72-jährigen todgeweihten Chris spielt, weiß, warum er schon jetzt oscargehandelt wird - wie überhaupt der gesamte Film, der einen cool, spannend, auch skurril und tragikomisch zwei Stunden lang bannt. Man merkt als Zuschauer, in einem Meisterwerk zu sitzen.

K: Leopold sowie Arena, City, Maxim, Monopol (alle OmU)

und Astor im Arri, Museum, Cinema (OV)

R: Martin McDonagh (UK, USA, Chile, 118 Min.)