Videospiel-Verfilmung "Uncharted" auf Platz eins der Kinocharts

Die Videospiel-Verfilmung "Uncharted" legt in Deutschland und den USA einen beeindruckenden Start hin und landet auf Platz eins der Charts.

Die Videospiel-Verfilmung "Uncharted" hat einen beeindruckenden Start, den erfolgreichsten des noch jungen Jahres, an den Kinokassen hingelegt. Wie Sony meldet, hat der Actionfilm an seinem ersten Wochenende ein Einspielergebnis von drei Millionen Euro erzielt. In den USA landete der Film, der die Vorgeschichte einer der erfolgreichsten Videospiel-Reihen der vergangenen Jahre erzählt, auf Platz eins der Kinocharts. Das Einspielergebnis in Übersee am Startwochenende lag demnach bei fast 50 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 44 Millionen Euro).

Darum geht es im Film "Uncharted"

Der clevere Dieb Nathan Drake (Tom Holland, 25) wird von dem erfahrenen Schatzsucher Victor "Sully" Sullivan (Mark Wahlberg, 50) überredet, ihn auf seine nächste Mission zu begleiten. Während Nathan sich der Suche nach dem Schatz anschließt, um seinen verschollenen Bruder zu retten, will Sully das Vermögen im Wert von fünf Milliarden Dollar bergen, das Ferdinand Magellan vor 500 Jahren verloren hat.

Auf der Suche danach begeben sich die beiden rund um die Welt und auf einen Wettlauf gegen die Zeit, um vor dem skrupellosen Moncada (Antonio Banderas, 61) an die Beute zu gelangen. Doch er bleibt nicht der einzige Feind der beiden. Auch seine Gehilfin Braddock (Tati Gabrielle, 26) und die ehrgeizige Abenteurerin Chloe Frazer (Sophia Ali, 26) scheinen für den Schatz über Leichen zu gehen.

"Uncharted" läuft seit dem 17. Februar in die deutschen Kinos.